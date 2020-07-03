黃秋生能來台　為何陸配子女不能？議員要侯友宜請命中央

新北市議會今（3）日總質詢，國民黨議員葉元之為至今仍無法回到台灣的「小明」們請命，期盼新北市長侯友宜運用影響力和魄力，呼籲中央讓小明與家人骨肉團聚﹔議員陳偉杰則是替新北市抱屈，至今沒有一個像樣的森林公園，希望市府好好努力。





受到新冠肺炎疫情影響，許多大陸配偶的子女至今仍無法回到台灣，葉元之表示，「小明」在新北市有高中20名、高職2名、國中7名、國小26名，不少國三、高三生錯失會考、基測等升學機會。





葉元之質疑，香港影星黃秋生在五月就能入境台灣，政府說他是以商務履約申請來台進行戲劇拍攝，難道「拍戲比就學重要？ 商務人士能，小明為何不能？」，希望侯友宜發揮影響力和魄力，呼籲中央讓小明回家。





侯友宜在議會回應，人權是普世價值，中央有中央的政策，但還是希望在防疫政策下讓小明有機會返台，畢竟他們還是在新北就學，會建議中央盡快讓這些人趕快回來。



此外，陳偉杰在質詢時表示，台北市擁有大安森林公園讓人稱羨，台灣人口最多的新北市，卻連一個大一點的森林公園都沒有，陳偉杰在質詢中建議，淡海新市鎮附近有一塊五公頃的土地，可以做為新北市的森林公園。



侯友宜表示，目前沒有這樣的規劃，因為這是中央的土地，他會和營建署溝通協調。







