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融合傳統信仰與在地人文　來一場新莊文化行旅！

記者康子仁/新北報導-2020-07-04 10:50:00
▲興直堡文史工作室曾素月老師導覽新莊廟街文史故事。（圖/新北市文化局提供)

新冠疫情過後，已經悶了許久的民眾紛紛走出戶外新北市新莊文化藝術中心配合响仁和鼓文化特展，推出的文化行旅程4場次全部秒殺，文化局將於7月12日及7月19日加開場次，把新北市傳統信仰、美食、行業、各類產業等在地人文風情，透過深度的城市探索，介紹給民眾。

文化局局長龔雅雯表示，新北市長期推動新莊在地文化傳承，包含連續辦理14年的新北市國際鼓藝節、新莊响仁和鼓文化特展、布袋戲、歌仔戲等傳統藝術演出與推廣計畫﹔今年以結合在地文化資產，以隱藏版的人文風景、傑出地方人物、宗教信仰、特色美食等為核心的各式文化行旅與走讀系列，造成秒殺熱潮，深受民眾肯定。

响仁和鼓藝工坊為新北市的鼓文化地方特色，更是新北市工藝成就的指標傳承三代的製鼓工藝，以第二代王錫坤師傅為代表人物，第三代王凱正亦有許多創新成就。王錫坤師傅於2010年被文化部登錄為「文化資產保存技術及保存者」，2017年更獲得首屆「新北文化貢獻獎」殊榮响仁和鼓藝工坊2013年也獲選文化部第五屆「臺灣工藝之家」。

文化局表示，响仁和鼓文化特展-文化行旅將於7月12日及7月19日加開場次，預訂於7月8日12:00開放線上報名，錯過的民眾可得把握機會搶先登記。

另外，在新莊文藝中心也有一項鼓文化特展展出至7月29日，炎炎夏日家長也可以帶著小朋友來新莊走走，深度探訪古城廟宇，感受在地文化洗禮！

 

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