融合傳統信仰與在地人文　來一場新莊文化行旅！

新冠疫情過後，已經悶了許久的民眾紛紛走出戶外﹔新北市新莊文化藝術中心配合响仁和鼓文化特展，推出的文化行旅程4場次全部秒殺，文化局將於7月12日及7月19日加開場次，把新北市傳統信仰、美食、行業、各類產業等在地人文風情，透過深度的城市探索，介紹給民眾。





文化局局長龔雅雯表示，新北市長期推動新莊在地文化傳承，包含連續辦理14年的新北市國際鼓藝節、新莊响仁和鼓文化特展、布袋戲、歌仔戲等傳統藝術演出與推廣計畫﹔今年以結合在地文化資產，以隱藏版的人文風景、傑出地方人物、宗教信仰、特色美食等為核心的各式文化行旅與走讀系列，造成秒殺熱潮，深受民眾肯定。





响仁和鼓藝工坊為新北市的鼓文化地方特色，更是新北市工藝成就的指標﹔傳承三代的製鼓工藝，以第二代王錫坤師傅為代表人物，第三代王凱正亦有許多創新成就。王錫坤師傅於2010年被文化部登錄為「文化資產保存技術及保存者」，2017年更獲得首屆「新北文化貢獻獎」殊榮﹔响仁和鼓藝工坊2013年也獲選文化部第五屆「臺灣工藝之家」。





文化局表示，响仁和鼓文化特展-文化行旅將於7月12日及7月19日加開場次，預訂於7月8日12:00開放線上報名，錯過的民眾可得把握機會搶先登記。





另外，在新莊文藝中心也有一項鼓文化特展展出至7月29日，炎炎夏日家長也可以帶著小朋友來新莊走走，深度探訪古城廟宇，感受在地文化洗禮！









