暑假練功滑平板手肘麻痛　小心肘隧道症候群

新竹一名高二生因迷上武俠小說，常將雙手肘撐在桌上，拿著平板電子書閱讀，一看就是好幾個小時；最近他感到手肘到前臂又麻又痛，無名指及小指無力，醫師診斷後表示、這是「肘隧道症候群」，因尺神經發炎導致的手肘麻痛、手指痠軟無力，若神經受傷拖得越久或不予理會，小心長期麻痛與肌肉萎縮等後遺症。





中國醫藥大學新竹附設醫院復健科醫師何宇淳指出，大家或許都有這樣的經驗，不小心撞到手肘的內側，一瞬間整隻手又麻又痛又無力，因為這裡有一條神經通過，名為尺神經﹔尺神經控制著我們的無名指及小指，若因撞擊或長時間受壓迫，造成尺神經發炎，進而導致手肘麻痛、無名指和小指痠軟無力等症狀。



▲尺神經控制無名指及小指，若因撞擊或長時間受壓迫，造成尺神經發炎，進而導致手肘麻痛、無名指和小指痠軟無力等症狀。(圖由中醫大新竹附醫提供) 這些麻痛、痠軟等症狀則稱為「肘隧道症候群」或「尺神經壓迫症候群」或「尺神經麻痺」，最常見於運動傷害、意外撞擊如跌倒、骨折等以及姿勢不良，例如打電腦、閱讀、趴著午休等，都是常見尺神經壓迫的原因。





何宇淳表示，症狀輕微的人，只需物理治療，或改變姿勢避免再壓迫到神經，但若是處於急性發炎的狀況，可能就需要口服消炎藥或局部注射類固醇。現在還有快速又精準的治療「超音波導引注射治療」，透過超音波找出受傷的區域，在即時影像下導引針頭，進行神經解套和注射劑的導入治療，不過當物理治療或藥物都無法有效改善且神經受損嚴重，就要考慮手術減壓。





暑假到了，許多學生開始宅在家裡打電動、滑平板；何宇淳醫師也建議，同一個閱讀姿勢不要維持太久，如果長時間閱讀，不要用手肘去撐，建議用書架，一旦發生上肢麻痛且無力，要找出受傷的原因和部位，才能選擇最適合最精準的治療方式，神經的受傷不能等待，時間拖得越久，越可能留下長期麻痛與肌肉萎縮的後遺症。



