金門戰時被佔用土地購回期限將屆滿　提醒民眾加速申請

金門縣地政局提醒，戰時被佔用土地申請購回期限，將在110年1月8日屆滿，提醒原土地所有權人或其繼承人，把握時效儘速向各土地管理機關洽辦申請購回。
離島建設條例在民國103年1月8日華總一義字第10300000591號公布施行，公告期限自103年1月10日起至105年1月9日止，金門縣地政局說明，經查土地管理機關於起始日起陸續辦理公告，並已轉載金門縣地政局網站便於民眾查詢，部份土地已完成公告5年期滿，另尚有部份土地公告申請購回期限於110年1月8日期滿，詳情可洽詢金門縣地政局。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
NOW民調中心
想看更多
Home Bar！今晚Bartender自己當 五款簡易調酒就在家就能做
避邪招財午時水 端午節限定
振興發3倍，樂天市場購物回饋36倍
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
攝影師精選七座「亞洲超壯麗廟宇」 台灣也榜上有名！
熱爆了！小心細菌藏衣 這神器連醫師都喊讚
天氣太熱？7月驚悚片清單讓你看得心底發冷
告別夏日頭髮油膩感！8大養護攻略由內而外讓毛髮不油還能很蓬鬆
有話想說？汪星人盯著你看原來是這理由...突然覺得很有愛
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
這些弦外之音有聽出來嗎？男生女生的性暗示大揭密
平民巨星/ 月冠軍爭霸！畢書盡陷入選擇障礙差點停機