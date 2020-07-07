金門戰時被佔用土地購回期限將屆滿　提醒民眾加速申請

▲金門戰時被佔用土地申請購回期限將屆滿，提醒原土地所有權人或其繼承人。(圖/記者蔡若喬提供)

金門縣地政局提醒，戰時被佔用土地申請購回期限，將在110年1月8日屆滿，提醒原土地所有權人或其繼承人，把握時效儘速向各土地管理機關洽辦申請購回。離島建設條例在民國103年1月8日華總一義字第10300000591號公布施行，公告期限自103年1月10日起至105年1月9日止，金門縣地政局說明，經查土地管理機關於起始日起陸續辦理公告，並已轉載金門縣地政局網站便於民眾查詢，部份土地已完成公告5年期滿，另尚有部份土地公告申請購回期限於110年1月8日期滿，詳情可洽詢金門縣地政局。