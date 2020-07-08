溪流竹林大板根　石碇烏塗魅力無法擋

炎炎夏日何處去，推薦你一個避暑的好地方！不妨前往新北市石碇區的烏塗社區，這裡有沁人心脾的溪流、流連忘返的步道、珍貴的大板根老樹，還可以品嘗農家菜，消除一身的暑氣，體驗大自然的魅力。石碇烏塗農村再生社區將於7月11日至8月15日，每逢周六辦理社區生態小旅行活動，邀請民眾利用暑假到社區，探訪山城生態的魅力，品嚐農家菜，將伴手禮帶回家。社區位於石碇區烏塗里，有烏塗溪流經其間，是當地主要水源之一，生態小旅行從溪流左岸的步道開始，帶領民眾走過竹林、沿途欣賞溪流豐富生態，步道中有多座小橋連結兩岸，途中還有珍貴大板根老樹，是一條親山又親水的步道，讓民眾體驗山林之美，傾聽大自然的交響樂章。旅程午餐在環境清幽的福田居享用無菜單料理，包括南瓜米粉、黃金蛋豆腐和白斬醃雞等都是店裡的招牌菜，配合響應振興經濟用餐完還送冰棒；另還有社區「小有名氣包」的DIY體驗，讓您自己手縫零錢包並且帶回家。下午可以拜訪著名的石碇老街，這裡是石碇地區最早發展的區域，百年豆腐店、特殊的吊腳樓建築以及不見天街，都是遊客必到的景點，烏塗社區理事長許賜福表示，山區生活極具樂齡慢活的特色，社區居民熱情好客，使得烏塗社區成為極具魅力的山城，為推動社區生態環境、文化歷史被大眾看見，希望透過今年度生態小旅行漫遊，讓大家看見石碇不只有老街。新北市政府農業局長李玟也鼓勵民眾利用假日時間報名參與小旅行活動，除了遊覽石碇老街外，更深度體驗烏塗生態之美。