影／埔心鄉金蜜芒果評鑑大賽　蔡鳴忠再度抱得冠軍

▲舊館村農民蔡鳴忠以草生無毒栽培，在金蜜芒果評鑑大賽脫穎而出，更是常勝軍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

埔心黃澄澄的金蜜芒果來了！擁有獨特香氣的金蜜芒果，近日進入盛產期，彰化縣埔心鄉農會今（10）日特別舉辦評鑑大賽，吸引60組農民參賽，評分標準包括：果形大小、色澤外觀、果肉風味、糖度、厚度等，由農民蔡鳴忠再度抱得冠軍，果然是常勝軍。

▲埔心鄉農會總幹事張旗聞表示，金蜜芒果為埔心鄉三蜜香鮮果之一，果肉粉嫩水分飽滿。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

埔心鄉特產「金蜜芒果」，受氣候炎熱影響提前量產上市，埔心鄉農會盛大舉辦評鑑比賽，吸引60組果農參賽；評審團表示，今年果粒雖偏小，但香氣、甜度都比往年優，價格平穩，歡迎全國鄉親踴躍訂購，幫農民拼經濟。

埔心鄉農會總幹事張旗聞表示，金蜜芒果為埔心鄉三蜜香鮮果之一，果肉粉嫩水分飽滿，且保有土芒果般的風味，甜度21°Brix以上，吃起來甜而不膩，其口味廣受消費者喜愛被譽為夏日「黃金水果」聖品，受氣候炎熱、先前有午後雷陣雨不斷影響，使得今年金蜜芒果提前量產上市。

▲評審團針對60組農民參賽的金蜜芒果，進行果形大小、色澤外觀、果肉風味、糖度、厚度等標準評分。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

擔任評審團團長農事專家高德錚博士表示，今年共增加到60組果農參賽，受氣候影響果粒雖偏小，但香氣、甜度都比往年提昇，顯示果農們栽培技術成熟，又重視無毒、合理化施肥，讓品質都維持相當穩定。

張旗聞指出，農會為照顧農民都以保證價格分級收購，頂級品以每公斤200元、依次為130元、80元，50元，30元等收購，除了分級包裝銷售鮮果禮盒外，為解決農民次級品問題積極開發多項芒果副產品，尤其金蜜芒果乾每年產季6000包一上市即銷售一空，去年新上市「金蜜急凍芒果冰」以整片芒果80~100公克以上急速冷凍而成，是冰品類的LV，百分之百原汁原味，口感綿密一推出已在網購市場獲得熱烈好評，訂單也源源不絕且供不應求。

▲埔心鄉農會舉辦金蜜芒果評鑑大賽，由農民蔡鳴忠（中）再度抱得冠軍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.10）

張旗聞說，金蜜芒果是台灣特有種，因果實有土芒果的香味，甜度最高可達21度，很受市場青睞，19日將舉辦三蜜鄉~金蜜芒果產業推廣行銷活動-夏日Show光「芒」表揚，希望能再度提高在市場的能見度及曝光度。