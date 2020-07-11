影／抓交替？員埔路新闢道路車禍傷亡多　

是道路設計問題，還是用路人的未遵守道路交通安全？去年8月31日正式通車的彰化縣員埔路，通車後，就發生過2起死亡，大小事故22件，28人輕重傷，員林市、埔心鄉、大村鄉3公所，今（11）日舉辦祈安路祭普度法會，彰化縣長王惠美開香時呼籲，大家在行車時該減速時就要減速，才能行的安全。

▲員埔路辦理祈安路祭普度法會，恭請境內7間廟宇神尊坐鎮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.11）

新闢建員埔路通車不到一年，大小車禍不斷，至少3名駕駛人喪生，「抓交替」掀起惶恐不安，今年農曆春節前，員林市承天后媽祖遶境到員埔路與員大路口，乩童忽然起乩稱媽祖降旨半年後舉辦路祭，今天辦祈安路祭普度法會，1600桌普渡供品陣容壯觀。

王惠美說，員埔路在108年8月31日正式通車啟用，路直又寬，有些駕駛人車速很快，陸續有發生車禍事故，造成重大傷亡，這次辦理路祭，盼透過宗教祈福的方式讓用路人更加平安

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「要神也要人」，神明在無形中保佑民眾，用路人也要更加注意自身與他人的安全。

▲員埔路辦理祈安路祭普度法會，準備1600桌普渡連桌供品，為用路人祈福。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.11）

員林市長游振雄表示，員埔路去年通車，請角頭廟承天宮媽祖遶境祈福，媽祖鑾轎走到員埔路與員大路口，眾人扛著神轎折返，之後不知為何，員埔路和員大路口以西的員埔路特別容易發生車禍，據他所知，至少3名駕駛人死亡。

「抓交替」之說警方不敢苟同，警方表示，車禍頻傳，主因是道路寬敞筆直，道路跨越農業區，許多農民的田地被分隔兩邊，過去他們已習慣騎腳踏車或機車穿越產業道路，因路窄沒問題，如今道路驟然變成寬逾60米的大道，有些農民沒有注意交通號誌習慣就可能被高速通過的汽車撞上。

▲員林市、埔心鄉、大村鄉公所結合境內7間廟宇舉行連續3天的路祭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.11）

警方說，因為車禍頻傳，他們已在三潭路設闖紅燈及測速照相，這裡速限60公里，其次重要路口也有紅綠燈，並配合藍紅LED閃燈，請汽車駕駛人穿越時，務必注意兩側是否有行人或騎士突然穿越。