影／酒駕遭吊銷駕照　考照後一年車要裝酒精鎖

為有效遏止酒駕、矯正汽車駕駛人酒後駕車違規行為及預防再犯，酒駕吊銷駕照今年3月1日起要重新考領駕照，考照後1年內皆需裝設酒精鎖，公路總局臺中區監理所彰化監理站長王顯文說，彰化監理站日前辦理第一梯次的酒駕防制教育課程，提醒駕駛切勿酒駕。

▲酒駕遭吊銷駕照的駕駛人，必須自費參加15小時的酒駕防制教育訓練課程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.12）

王顯文指出，依道路交通管理處罰條例規定，自109年3月1日起因酒駕遭吊銷駕照的駕駛人，必須自費參加15小時的酒駕防制教育訓練課程後才可重新報考駕照，取得駕照後所駕駛的車輛也限制需裝設酒精鎖1年。

如經發現駕駛未裝設酒精鎖的車輛或請他人代為解鎖，依處罰條例的規定將會被處以新台幣6,000元至12,000元罰鍰，所駕駛的車輛也會當場被查扣；幫忙解鎖的人也會收到相同金額的罰單。

▲彰化縣警察局交通隊長林世明說，「酒駕零容忍」已成為社會共識。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.12）

王顯文表示，車輛發動前需先吹氣，確認無檢出後才能發動車輛。行駛過程中每45分鐘至60分鐘，會隨機透過光學、聲音要求駕駛需要於15分鐘內再吹氣，確認無檢出酒精濃度；否則熄火後車輛就會鎖死，需將車輛拖救至酒精鎖廠商服務中心，或找廠商技師協助才能解鎖。

▲彰化監理站呼籲，酒駕遭吊銷駕照，車要裝酒精鎖、人要自費上酒駕防制教育、要參加道安講習才能重考駕照。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.12）

王顯文指出，駕駛人酒駕違規達到3次以上者，屬於有酒精使用的高風險族群，除須接受酒駕防制教育訓練外，還要到中央衛生主管機關評鑑合格的醫療機構，接受12個月且至少12次的酒癮評估治療，取得完成證明書才能重新報考駕照，酒癮治療的費用仍需由駕駛人自行負擔。也提醒駕駛人：「酒駕代價大，重考限制多」，酒後不開車，省錢保平安。

彰化縣警察局交通隊長林世明說，「酒駕零容忍」已成為社會共識，警方也會加強不定點，不定時的稽查取締酒駕勤務，請民眾喝酒後請「指定駕駛」或「代客叫車」，駕駛人請勿心存僥倖，以免害人害己，後悔莫及。