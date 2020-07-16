地下管線3D化　搶救永和道路塌陷最大功臣

由新北市工務局籌設的「iRoad新北市智慧道路管理中心」，市長侯友宜16日主持揭牌，他表示，新北市政府首創利用3D管線圖像，結合現地道路實境，立即掌握施工路段地下管線狀況，強化道路施工現場管理，大幅降低施工不慎挖損民生管線的機率。





11日發生的新北永和建築工地損鄰案，市府能夠在短短5天之內搶修完成，就是運用這套新的系統，即時將地下管線最新資料提供工地現場，可以迅速整合完成地下管線，加速道路復舊工程。





新北市首創3D管線AR查詢，提供各道路施工單位進行現地管線即時查詢，如同熱門手遊「精靈寶可夢」一般，利用3D管線圖像，結合現地道路實境，可立即掌握施工路段地下管線狀況，大幅加快搶修道路的效率。





以往地下管線複雜，有自來水、瓦斯、電力、電信和有線公司等各自有不同的地下管線，經常發生各單位各行其是，短期內多次挖掘的情況，甚至經常發生不慎挖斷其他管線的問題，讓民眾不堪其擾。





工務局長詹榮鋒說，這套系統結合道路養護、挖掘管理系統，建立道路資訊單一平台，針對道路挖掘申請進行流程簡化及電子化整合，以加速行政效能並減少挖掘次數。他強調，iRoad App運用擴增實境（Augmented Reality, AR）技術，提供3D管線查詢來輔助挖掘決策，同時提供一鍵通報功能，未來僅需利用手機拍照，系統就能自動定位並上傳坑洞照片，以供施工人員按圖索驥。





養工處長馮兆麟指出，智慧道路管理中心透過遠端監控，即時掌握現場施工狀況，兼顧施工人員的安全與施工品質，並可因應現場以交通安全、交通順暢優先。在災害救險時，更能做立即的指揮與管理。















