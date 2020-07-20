屏東默默捐贈海外逾萬套防疫物資　國際媒體披露曝光

▲鎌倉市議會舉辦捐贈儀式，鎌倉市議會議長及駐橫濱辦事處處長一同列席。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.20）

▲日本丹波篠山市酒井隆明市長(左)舉辦捐贈儀式感謝潘縣長。（圖／屏東縣政府提供 2020.07.20）

新冠肺炎肆虐全球，屏東縣長潘孟安關懷各地疫情艱困，指示縣府團隊從5月份起籌募各項防疫物資，捐贈給海外需要的城市，累計至7月份已陸續送出超過一萬份物資，包括美國、日本有22座城市受惠，當地媒體紛紛報導才披露屏東的善行義舉，默默為台灣做了良好的國民外交。「屏東不只是台灣的一個縣市，更是地球公民的一份子！」縣長潘孟安表示，台灣新冠肺炎疫情在蔡總統領導下防疫得宜，大家才能慢慢恢復正常生活，也在國際間寫下了防疫典範，但全球疫情還未退燒，我們居安思危，對疫情仍不可鬆懈，縣府團隊募集防疫物資為國際盡份心力，一齊對抗疫情，「Pingtung can help」！屏東縣政府籌募到的防疫物資包括防護面罩、檢驗用手套、護目鏡及拋棄式圍裙等，從5月份起陸續捐贈予日本大阪市、神戶市、兵庫縣、鹿兒島縣、靜岡縣、千葉縣、鎌倉市、札幌市、東京都足立區、福岡縣及美國亞利桑納州、佛羅里達州邁阿密陽光小島灘市等共22個城市。雖然屏東與這些縣市政府間沒有簽訂正式姊妹城市，但長久以來雙方在產業、運動、文化及教育等各方面交流頻繁，縣府基於人溺己溺、人飢己飢精神，主動連繫捐贈。物資陸續送抵後，受贈城市紛紛捎來感謝，除了於Facebook、Twitter等社群網路平台公開致謝外，美國世界日報、日本的每日新聞、朝日新聞、產經新聞、讀賣新聞、神戶新聞、日本海新聞等多家媒體也報導了來自台灣屏東的善心與熱情。