暑假玩很大就靠這張卡　暢遊全台19博物館所

炎炎夏日何處去，到山上海邊都會曬得皮膚通紅，不如來趟博物館之旅，由國立故宮博物院結合國內9大館所發行的「愛臺灣博物館卡」，不僅能免費無限暢遊全台19個超夯博物館所，包含最新開幕的「臺灣博物館─鐵道部園區」、和重新開館的台北「科教館」。從7月中起愛台灣博物館卡推出「週週來遊學」活動，全台超夯的體驗活動通通讓卡友免費玩，包括春水堂的珍珠奶茶手搖體驗、舊振南的綠豆椪DIY、祥儀機器人的太陽能車組裝等，從北到南、從親子到文青，為卡友每週末帶來精采體驗。愛臺灣博物館卡的「週週來遊學活動」，從7月18日到12月31日，每週六、日開課，至少288場活動可以免費參加或搶票，熱門活動包括日星鑄字行的活版印刷體驗、科工館的雷雕和3D筆創作、台灣氣球博物館的氣球DIY、和平島公園的小島製皂肥皂手作、阿里山生力農場的茶園品茗體驗、奇美食品工廠的鳳梨酥烘焙和野柳的奇石很有趣導覽等。如果不知道如何過暑假，不妨靠這張愛台灣博物館卡從北玩到南，北部就到網美最愛的和平島公園來個肥皂手作，中南部就到最美茶園的生力農場喝喝茶，或是到台南奇美幸福工廠做鳳梨酥，各項免費活動僅限博物館卡卡友報名，每場名額有限，報完為止；此外，每週六、日還提供40張免費的「臺北市立動物園門票」讓卡友免費預訂。