霧峰法揚宮壁畫　融入在地文物農產品

充滿傳奇並有100百多年的霧峰區四德法揚宮

，擴大改建，

請薪傳獎大師把霧峰林家的林文察、香米、紅豆、荔枝、鳳梨、香瓜和金針菇均畫入壁畫，還辦青少年暑假民俗米食活動，更定期辦濟貧公益活動。

法揚宮主委翁良材說，法揚宮創設有150年，早期烏溪是流經四德，常有水災，地方居民生命財無保障，地方請紫微宮大禹坐鎮，才建法揚宮，從此水患少見，是由黃姓家族供奉，並供奉三官大帝，也有文昌君和關聖帝君，是地方信仰中心。

相傳25年前神明顯靈，要求改建大廟，黃家捐大馬路旁900

坪黃金地建廟，就在二高和中投公路交流道旁，現在市價數億元，加上信徒捐款蓋廟，成為地方公廟，香火鼎盛。

翁良材指出，最近新建神龕，委員會想到把地方文物和農產品畫為壁畫，有林家太子少保林文察、香米、初霧香米酒、荔枝、香瓜和金針菇、鳳梨、香蕉及龍眼，請薪傳獎大師作畫，是全省少見的廟宇壁畫。

26日上午辦神龕安座大典，中午辦平安福宴，8

月2日免費辦青少年親子暑期活動，請專人指導作民俗米食如紅龜粿等，及說明民俗節慶，還解說地方文物和特產。

翁良材也任全省三官大帝宏孝協進會理事長，有56

家三官大帝廟參加，

更是擔任霧峰農會理事，曾獲神農獎，自己每天下田工作，曾獲稻米競選全國冠軍，家有五位千金，均下田工作，比男孩更能吃苦，科技保存稻米製作白米，因此創有千金米真空保裝米品牌，千金紅豆，更是台灣稻農公司發地起人之一，育優良秧苗，供應全省，幾乎每天穿雨鞋，以方便下田工作，是不折不扣稻米達人。

主祀三官大帝