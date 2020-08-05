秘境輕旅行5／阿里山達娜伊谷　原民風味讓人忘憂

▲海拔5百公尺的達娜伊谷，依照鄒族原住民的語言就是忘記憂愁，也就是忘憂谷的意思。(圖/記者康子仁攝)

▲福美吊橋完工當初曾經是全台最長的天梯吊橋，站在橋上風景相當美麗。(圖/記者康子仁攝)

▲到達娜伊谷欣賞原住民歌舞表演，體會一下什麼叫「阿里山的姑娘美如水，阿里山的少年壯如山」。(圖/記者康子仁攝)

▲到了達娜伊谷一定要吃原住民現烤的台灣鯛、山豬肉和香腸，光是用看的就讓人垂涎三尺、口齒留香。(圖/記者康子仁攝)

▲曾文溪裡俗稱苦花的高鯓鯝魚，原本這裡因為環境破壞曾經封溪過，經過30多年努力，達娜伊谷已經恢復清澈。（圖／嘉義縣政府提供）

美麗漂亮的阿里山，是許多遊客的最愛，其中一處遺世而獨立的景點達娜伊谷，擁有兩座美麗又神秘的吊橋，一旁曾文溪潺潺溪水緩緩流過，裡頭復育著珍貴的高鯓鯝魚，還有阿里山鄒族俊男美女擔綱演出的原住民歌舞表演，更別錯過好吃的烤魚、山豬肉和香腸。阿里山其實不是一座山，而是18座山的統稱，阿里山國家森林遊樂區是大家比較熟知也常去的，但其實阿里山地區還有很多值得一遊的地方，這次跟大家推薦的是位於半山腰，海拔500公尺的景點達娜伊谷，依照鄒族原住民的語言就是忘記憂愁，也就是忘憂谷的意思。從觸口開始沿著台18阿里山公路一路上行，大約將近50分鐘路程，大約50.5公里處右邊的岔路轉進去，開車時須注意有幾個彎道比較陡，行車20多分鐘後，居高臨下就可以看到一座人行吊橋和水泥橋，代表美麗的達娜伊谷就在不遠處。距離達娜伊谷景區大門之前約300公尺就是福美吊橋，這座吊橋全長175公尺，彷彿一道巨龍，遊走於兩岸山谷之間，完工當初曾經是全台最長的天梯吊橋，懼高的人走在橋上可能會腿軟，但站在橋上風景美不勝收，微風除除吹來，來回連同拍照大約20分鐘。進入達娜伊谷景區需要門票100元，可以步行到裡面的達娜伊谷吊橋、到吊橋旁的曾文溪戲水、品嘗當地的原住民風味餐和原住民的歌舞表演，只是歌舞表演有場次時間限制，平日有三場：10點40分、下午1點30分和3點；假日則是多一場，分別在10點30分、11點30分、下午1點30分與3點，每一場30分鐘。要有效率的遊玩達娜伊谷，時間安排很重要，如果上午10點鐘到，記得和停車場阿里山三個大字拍照，然後欣賞10點多的原住民歌舞表演，看看雄壯的鄒族少年和貌美如花的原住民女孩，體會一下什麼叫「阿里山的姑娘美如水，阿里山的少年壯如山」。看完表演之後肚子也餓了，一旁的原住民風味餐廳此刻傳來誘人的香味，到了達娜伊谷一定要吃原住民用大烤盤現烤的台灣鯛、山豬肉和香腸，光是用看的就足以讓人垂涎三尺、口齒留香。品嘗難得吃到的原住民風味餐之後，開始健行路線，目標達娜伊谷吊橋，走到吊橋距離並不遠，但剛開始有點陡，有些人可能會打退堂鼓，後面的路途便平緩好走，健行當中聽聽蟲鳴鳥叫，呼吸新鮮空氣，沿途風景秀麗，沒有都市的嘈雜聲，才短短10多分鐘就抵達吊橋。達娜伊谷吊橋是單塔懸索式，全長228公尺，上橋後俯瞰青山綠水，下面就是曾文溪，溪邊怪石嶙峋，裡頭還有當地最著名、俗稱苦花的高鯓鯝魚，原本這裡因為環境破壞曾經封溪過，經過30多年努力，達娜伊谷已經恢復清澈，魚群隨處可見，溪中的生態也恢復生機，遊客到此一遊，除了足跡之外，千萬不要把垃圾和汙染留在當地。

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