役男組成雁行役工隊　陪伴慢飛天使

▲ 役男林承翰變魔術，將絲巾變成花色陽傘，讓小朋友非常開心。(圖/新北社會局提供)

由新北市社會局替代役男所組成的第13屆雁行役工隊，22日前往新店愛兒發展中心陪伴發展遲緩、腦麻、唐氏症等慢飛天使，役男也利用機會教導小朋友正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，還一起大跳洗手舞，讓這些慢飛天使開心的不得了。機械工程系畢業的林承翰領有街頭藝人的證照，曾在街頭表演各式魔術，他將一長截繩子讓特教老師剪斷，結果無論怎麼剪，繩子又恢復原狀，看得小朋友嘖嘖稱奇，他還帶著小朋友用絲巾變成小洋傘，讓小朋友看得目瞪口呆，情緒嗨到極點。第13屆雁行役工隊幹部楊程翔表示，原本每3個月會到各社福機構服務一次，上半年受疫情影響無法前往，現在疫情趨緩趕緊服務，每位役男各有專長，彈琴、舞蹈、魔術、說溜逗唱樣樣來，希望帶給身障孩童歡樂和希望。「小朋友，什麼時候需要洗手？」「尿尿後」、「吃飯前」，小朋友七嘴八舌的搶答，獲得役男大哥哥吳柏澍的造型氣球獎賞，遲緩兒「小客」突然答著：「撿完垃圾後！」引起役男的掌聲，也讓帶領他的特教老師眼睛為之一亮。由社會局委託心路基金會辦理的愛兒發展中心主任李美齡表示，中心目前收托45位孩子，包含發展遲緩、腦麻、唐氏症以及發展正常的兒童，採取融合教育，除了學習生活自理，也會加強社區適應和互動，非常感謝雁行役工隊替代役男結合律動教導洗手歌，讓小朋友養成洗手好習慣，也可以近距離的體驗魔術和各式彩繪活動。