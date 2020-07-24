影／食農教育研習營　培養學童良好的飲食習慣

109年北埤大花田四健會-幸福農村推動計畫，辦理「四健食農夏令營」今（24）日40位來自各鄉鎮的小四健齊聚在溪州鄉農會，透過各項活動設計體驗農業、享受自然、挑戰自己、宣傳農業。

▲農會四健會指導員帶領小四健到傳統市場、生鮮超市採買去。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.24）

花壇鄉農會四健指導員陳合裕表示，北埤大花田四健會109年第二屆食農教育研習營，為了使學童瞭解「食」，教導學童如何「食」的營養、吃得健康，飲食教育應從小開始，讓他們從小建立正確的飲食觀念，希望藉「食」的教育培養出良好的飲食習慣，選擇對自己身心健康最有益的，且對地球環境是友善的食物。

▲煎炒炸煮都得學，教導學童如何「食」的營養、吃得健康。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.24）

研習內容有認識食品標章及各類食品標章(含三章一Q)介紹，彰化在地食材之無菜單料理，由農會四健會指導員帶領小四健到傳統市場、生鮮超市採買去，中午由小四健們親手料理五菜一湯梅花餐，藉由一系列的農業相關活動，讓小四健能更加認識農業。

陳合裕指出，太多非天然食材與化學添加物，不僅讓食物失去原味，更有害身體健康，為了讓孩子能夠從遊戲中學習到如何健康的「活下來」並且「活得好」的能力，這次特別設計了認識各類食品標章(含三章一Q)介紹、傳統市場和生鮮超市採買在地食材、無菜單料理等課程讓會員親手料理在地當季蔬果達到地產地消的基本觀念。

來自花壇鄉的小四健黃丞佑說，在地食材利用，他DIY米蛋糕、醃小黃瓜，也了解到生鮮產品通常一天內可由產地運至市場或消費地，這樣就可以吃新鮮可口的食材，透過趣味遊戲讓他體會到「原來阿公跟爸爸這麼辛苦」，瞭解到「天下沒有白吃的午餐」的道理。

▲中午由小四健們親手料理五菜一湯梅花餐。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.24）

陳合裕說，透過大手牽小手的帶領，互相交流學習，完成挑戰，希望能為「農村再生」注入新活力。