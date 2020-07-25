為培訓優秀人才　嘉義市辦理國中資優學生鑑定初選

嘉義市政府為培養優秀人才，今（25）日辦理109學年度國民中學數理及語文類學術性向資賦優異學生鑑定初選，440位報名參加檢測，教育處長、副處長及科長等主管人員至承辦學校巡視鑑定場地，關心及督導鑑定情形，以求鑑定過程公平、公正及公開，維護鑑定學生權益。嘉義市每年皆辦理國中資優學生鑑定，分為數理類及語文類學術性向資賦優異學生鑑定，以培養優秀人才，今年分別在嘉義國中及北園國中同時舉行，讓資優學生透過具公信力的鑑定程序，進入各國中的資優資源班，接受適性的特殊教育服務。教育處長林立生及副處長林喜信上午5點50分就分別到嘉義國中、北園國中設置的闈場視導唱名，入闈人員除教育處及各校代表外，政風處也派員入闈督導製卷工作。林立生表示，為維持鑑定程序公信力，今年的資優鑑定初選測驗委由國立大學命題，今早相關人員在於嘉義國中及北園國中入闈製卷，並於8時領卷完畢，依照表定時間同步進行測驗。市政府指出，為因應新冠肺炎疫情，各校在接受鑑定學生進入校園前，須先繳交健康聲明書，並量測體溫，如額溫超過37.5度C，則啟用備用考場。學生接受鑑定時並全程佩戴口罩，以維護學生權益及其他人員的健康安全。有關鑑定測驗結果，教育處將在28日下午5點前公告於嘉義市政府教育處網站，29日成績複查，30日上午9點至下午4點初選通過者，可到就讀國中報名複選，並在8月8日參加複選。