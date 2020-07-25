影／首座風雨球場戰鼓聲啟用　田中22里和社團組隊觀禮

田中馬的發源地田中鎮，鎮公所今(25)日舉行首座多功能風雨運動場啟用典禮，啟用典禮從健康操和文興高中咚咚戰鼓聲中揭幕，鎮長洪麗娜與立委法員陳素月在台上跟著大跳健康操，縣長王惠美、洪麗娜等人一起拉開禮炮，撒出滿天彩色紙花，慶祝多功能風雨運動場落成。

▲田中鎮風雨球場興建工程啟用典禮，文興高中咚咚戰鼓聲中揭幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.25）

為營造田中鎮優質休閒運動環境，彰化縣政府向教育部體育署爭取前瞻基礎建設計畫經費1,480萬元，縣府挹注372萬5,848元，補助田中鎮公所新建風雨球場，今(25)日辦理啟用典禮暨「520就是愛運動」活動，全鎮22里和社團組隊觀禮，並參加趣味競賽。

王惠美表示，田中鎮好山好水好風景，也是馬拉松的朝聖區，鎮民都養成運動好習慣，縣政府的施政終極目標是營造宜居好環境，帶著縣民打造健康縣，多功能風雨運動場提供不分暑雨都能運動的場所，希望鎮民多多使用。

▲田中鎮風雨球場興建工程啟用典禮，22里和社團組隊觀禮，並參加趣味競賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.25）

王惠美表示，田中地區的人民有良好的運動習慣，但是室內的運動場域有限，這個風雨球場可以提供田中地區的居民一個好的運動場域，也希望田中地區的人民可以善用這個空間，多運動保持身體健康。

洪麗娜表示，感謝體育署與縣府及所有人的大力幫忙，公所期許這裡是一個多功能的運動場所，歡迎所有的民眾多多來利用。

▲田中鎮公所2017年起規畫興建多功能風雨運動場，2019年4月14日動工，今年6月26日完工。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.25）

田中鎮公所2017年起規畫興建多功能風雨運動場，故鎮長謝文賢與立法委員陳素月向中央和縣政府爭取經費，洪麗娜當選鎮長之後，接力推動，2019年4月14日動工，今年6月26日完工，建造3299.98平方公尺的多功能運動園區，包括風雨運動場、標準籃球場和羽球場各兩處、兒童足球場一處、兩個可調整高度籃球架2座。