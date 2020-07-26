板橋湳仔溝不再臭醺醺　侯友宜接棒整治有成

▲侯友宜一到場先向在場的議員致意。(圖/記者康子仁攝)

▲侯友宜一到會場先與里長寒暄，場面相當熱鬧。(圖/記者康子仁攝)

位在板橋區的湳仔溝昔日以髒亂與臭味聞名，新北市長侯友宜26日在地方民代和當地里長的陪同下前往視察，他向當地居民保證，等到湳仔溝兩側土城和板橋汙水下水道完成接管，削減上游的汙染源之後，將可以大幅改善水質，徹底擺脫臭水溝的惡名。侯友宜上午前往湳仔溝視察整治情況，包括國民黨籍議員劉美芳和身兼民進黨新北市黨部主委的何博文議員，以及當地里長都出席，侯友宜一到場先向議員和里長寒暄，場面相當熱鬧。水利局表示，湳仔溝的整治計畫從96年周錫瑋縣長開始，歷經朱立倫和侯友宜三位首長，市府針對湳仔溝提出三階段整治計畫，分別為環境營造、污染削減及底泥處理，其中環境營造與底泥處理階段已完成，目前正辦理污染削減工作。侯友宜表示，104年起市府針對湳仔溝周邊工廠進行稽查及污染取締，同時持續加速辦理污水用戶接管，等到今年土城和112年板橋完成接管，將可以大幅改善水質，未來也將持續透過修建子溝(深槽)調整河床坡度，以增加水流速度減少污泥淤積改善惡臭情形。侯友宜要求水利局持續加強污染削減作業，並針對既有設施之缺漏及問題進行優化，包含既有污水截流設施全面檢視調查，針對較大污染源擬定相關改善策略，如聖若望停車場旁箱涵污水截流工程，以大幅減少污水流入湳仔溝。在市府團隊努力減少污染來源，當地居民也反應臭味消散許多，改善溝水惡臭、水質不佳之問題後，水利局下一步努力的方向，把湳仔溝兩側成為讓市民遊憩散步或是小孩遊樂休閒好去處，目前持續進行相環境優化工程，讓湳仔溝再次成為建構兼具防洪減災、休閒遊憩、自然生態、人文歷史、文化創意的水岸空間，朝新北「六水」治理「水生態」目標前進。