體驗一日農夫　淡水忠山社區舉辦農村割稻體驗活動

都市人過慣了叢林水泥的生活，很少有機會接觸到農村生態，新北市淡水忠山社區26日舉辦農村割稻體驗活動，吸引上百位民眾及學生體驗一日農夫，大家一開始先是割稻，再來以傳統打穀機進行穀葉分離，最後將打好的稻穀攤在傳統三合院前空地進行曬菁作業。這次活動由新北市致理科技大學綠色體驗遊學中心與忠山社區發展協會共同主辦，由忠山里第8鄰長許義明連續第四年，免費提供900坪稻田，讓來訪者體驗農村割稻。忠山里里長潘炳丁表示，割稻是都市人少有的經驗，藉此能讓大小朋友化身一日農夫一起學習，落實食農教育，活動現場聚集上百位參與者，有家長帶著小朋友與致理科技大學的大學生一同體驗。活動流程首先是割稻，再來以傳統打穀機進行穀葉分離，最後將打好的稻穀，攤在傳統三合院前空地進行曬菁作業，這些對農民來說是再也尋常不過的經驗，對居住在都市的民眾來說不僅新鮮有趣，也在汗流浹背中體驗農事辛勞，勞動後的古早味割稻飯，也顯得更為香甜可口。致理科技大學休閒遊憩管理系副教授陳鴻彬表示，本次活動為「109年度大學社會責任實踐計畫（USR計畫）－駐點滬尾共創綠色旅遊新價值-綠色體驗活動」之「忠山割稻祭領團實務」，也是團隊連續第三年執行的大學社會責任實踐計畫的一環。