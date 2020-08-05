秘境輕旅行／疫情衝擊下　發現意料外的台灣美景

《Nownews今日新聞》這次為旅客找出地圖上的秘境，為國內旅遊提供新選擇。

▲在千島湖隨處可見美景。(圖/記者康子仁攝)

▲釣客一竿在手樂趣無窮，到基隆體驗夜釣樂趣是近期最夯玩法。(圖/記者康子仁攝)

雖然新冠肺炎疫情衝擊全球觀光旅遊業，但也意外為台灣的國內旅遊開創另一番天地，國人蜂擁至離島、花東地區體驗「類出國」，但熱門景點似乎再怎麼查都是那幾個?雙北地區想體驗森林美景只能選擇烏來嗎?其實在平溪沿線也有一處「望古瀑布」，無人車站充滿日式氛圍，森林環繞中可以體驗輕鬆步道，盡頭更有清澈碧藍的瀑布可供遊客消暑；位於石碇邊界的千島湖，有幾分大陸奇景的壯闊感，還可以到附近茶園品嘗茶點及特色料理。來到離島，也不只有澎湖花火節可供選擇，其實距離澎湖不遠處的離島「虎井島」，更被票選為世界神秘島嶼之一，充滿懷舊氛圍及熱帶悠閒步調，在追日大道上的美景更讓人流連忘返。名聞遐邇的阿里山森林遊樂區，還能怎樣玩出新高度？其實海拔約五百公尺的達娜伊谷，景色秀麗，且經過30多年的保育努力，如今溪谷中的魚群隨處可見，還可體驗原民風味餐以及原民舞蹈風俗，別有一番遺世獨立的悠閒感。除了山林，更別忘記台灣是四面環海的寶島，親水的活動更不只有游泳、划船而已，來到宜蘭粉鳥林，可以體驗近期話題度超高的SUP立槳划獨木舟，欣賞太平洋上的日出，洗滌身心；夜幕來臨時，從基隆的碧砂漁港搭上海釣船，跟著海釣學院體驗夜釣小管和白帶魚，品嘗自己捕獲的海鮮更有另一番滋味，隔天更可以到登上「龍珠」基隆嶼，和海洋共度一個完美假期。

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