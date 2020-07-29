最大貨櫃船 　巴拿馬籍韓遠漢堡號輪首航高雄港

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全球最大貨櫃船─巴拿馬籍韓遠漢堡號貨櫃輪於今(29)日晚間6時，首航高雄港，停靠該港第6貨櫃中心108至111號碼頭，台灣港務公司高雄港務分公司總經理張國明致贈首航紀念牌，以表祝賀之意。台灣韓新遠洋公司代理的2萬4千TEU(20呎標準貨櫃單位)級大型貨櫃輪─巴拿馬籍韓遠漢堡號貨櫃輪(M/V HMM HAMBURG)，是於今(29)日晚間6時首航高雄港，停靠該港第6貨櫃中心碼頭108至111號碼頭，並將於明(30)日上午8時離開高雄港。台灣港務公司高雄港務分公司總經理張國明乃到碼頭致贈首航紀念牌，以示祝賀他表示，船舶大型化是當今全球貨櫃船的趨勢，為滿足大型船舶入港需求，港埠需有高效率的港勤及碼頭服務，更需引水人專業的領港作業，該輪首航高雄港，是對高雄港的作業效率的最佳肯定。張國明指出，未來高雄港將朝硬體建設、營運規劃和行銷策略三大方向進行升級，洲際二期計畫第七貨櫃中心預計在111、112年完工，再加入五座水深18公尺的深水碼頭共同投入營運，將持續塑造優質、健全的港埠經營環境，與航港業者攜手合作，為我國經濟發展注入源源不絕的成長動能。台灣韓新遠洋公司說，該公司所代理的2萬4千TEU(20呎標準貨櫃單位)級大型貨櫃輪─巴拿馬籍韓遠漢堡號貨櫃輪，是韓國政府重建航運業五年計畫的一部分，在5年計畫中，韓商現代公司(HMM)將於3年內建造約200艘船舶，包括140艘散貨船和60艘貨櫃船。