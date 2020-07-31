傾聽榮民眷心聲　彰縣榮服處分區舉辦座談會

▲座談會由處長楊雨榮主持，對於退除役官兵疑問，楊雨榮及在場幹部都逐一回答。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.30）

為求更深入了解退除役官兵的需求、宣導輔導會最新服務措施，彰化縣榮服處計劃分北中南舉辦3場分區座談會，30日南區服務座談會首先於彰化榮譽國民之家登場，因與會者多為年長榮民(眷)，因此對於就醫相關問題相當關注，現場互動熱烈。座談會由處長楊雨榮主持，邀請田中、北斗及二林等地區退除役官兵參加，會中退除役官兵發言踴躍，對於退除役官兵疑問，楊雨榮及在場幹部都逐一回答，會中也安排了彰化縣警察局田中分局偵察佐蕭學仁宣導近期新興詐騙手法、台中榮民總醫院家醫部護理師鍾宛蓉宣導預立醫療遺囑諮詢，並由彰化榮家介紹環境設施及服務照顧等相關權益措施。對於退除役官兵最關心的就醫相關問題，楊雨榮指出，退輔會除榮總(含分院)提供就醫服務外，榮服處也與員榮醫療體系簽訂特約醫院合作，提供彰化地區榮民(眷)門診、急診掛號費及健保部分負擔減免優惠，另外全民健保不給付須自費項目，包括健康檢查、自費檢驗、病房差額等項目亦提供9折的優待，減輕榮民(眷)經濟上的負擔，榮民長輩就醫時，只要出示證件即可享有相關優惠措施。楊雨榮表示，輔導會近年來持續積極爭取預算，投入退除役官兵服務照顧；他也強調，榮服處遵照主任委員指示，業務化繁為簡，落實簡政便民，以同理心服務榮民。