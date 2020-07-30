金門公告地價微幅調整0.99%　符合稅率減免者記得申請

金門縣109年公告地價微幅調整0.99%，若民眾持有土地符合適用較優惠稅率或減免地價稅之條件者，請記得於9月22日前提出申請，以免權益受損。金門縣稅務局表示，今年（109年）辦理重新規定地價作業，經金門縣地價及標準地價評議委員會評議通過，109年公告地價微幅調升0.99%，109-110年地價稅累進稅第1級由172,000元以下，下修為171,000元以下，金門縣109年「累進起點地價」經重新計算為17萬1,000元，較107、108年累進起點地價17萬2,000元，下降0.58%，而累進起點地價下降意謂適用累進稅率門檻調降，也就是課稅級距上升的納稅義務人將增加。109年地價稅開徵期間自11月1日起至11月30日止，稅務局為協助民眾順利繳稅，預先依地價稅稅籍分析發現，影響民眾109年地價稅增加的因素眾多，雖公告地價微幅調升是主要原因，但影響稅額大幅增加之原因，係民眾的土地使用情形變更，不符合減免稅、特別稅率之規定，或農地未作農用等，自109年起改課地價稅所致。有些民眾更因買賣、贈與、繼承等取得新土地，增加土地持有面積，使得總地價提高，課稅級距上升等多重因素環環相扣，將造成109年地價稅增加。稅務局也再次提醒，若民眾持有土地符合自用住宅用地、工業用地等優惠稅率或其他減免地價稅規定，請記得於9月22日前提出申請，才可於今年（109年）開始適用，逾期自次年開始適用。