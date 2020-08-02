兒藝節大都會公園場區閉幕　市民廣場和府中商圈接力

「2020新北市兒童藝術節」新北大都會公園場區2日晚間舉行閉幕，由如果兒童劇團擔綱帶來閉幕演出，新北副市長吳明機和如果兒童劇團團長趙自強一起感謝現場觀眾的熱情參與，雖然新北大都會公園活動只到2日，但市民廣場和府中商圈將一直持續到9日為止。新北市副市長吳明機表示，「新北市兒童藝術節」是市府團隊在暑假期間特別為小朋友量身打造的專屬活動，總共在4個場地舉辦，除了2日閉幕的大都會公園，還有市民廣場和府中商圈，鶯歌陶瓷藝術園區也將從8日起接力上演到16日，還有超過20場演出持續進行。文化局表示，今年的市民廣場及府中商圈除了有適合拍照打卡的藝術裝置外，還跟府中商圈店家合作提供折扣優惠，適合想要邊逛邊玩，享受都市愜意小踏青的民眾。特別吸睛的包括在市民廣場的樂高建築積木及小火車，這次展出三座積木建築，包括臺北101、高雄85大樓及北港朝天宮，其中北港朝天宮曾於美國前六大美術館─底特律美術館(DIA)展出，也是在臺灣的第一次展出，特別的它們是由全球僅18位，臺灣僅1位的樂高認證大師(Lego Certified Professionals)所創作，構件精密，不容錯過。除了適合大小朋友遊樂的節目之外，也有網美不能錯過的藝術裝置，《山盟海誓》使用臺灣常見的屋頂加蓋的浪板及鷹架的支架為材料，打造出城市中的山林，每到夜晚煥發出絢麗的燈光及泡泡，讓民眾一秒置身奇幻叢林。《光子森林》用金屬廢棄物建構樹幹、花朵，還有「光蟲」，這裡有會發光的巨大花朵，有七彩繽紛的果實，除了是拍照的幻境之外，也傳達出環保與再生的概念。