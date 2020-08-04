東山國小操場整建　蔡其昌：給師生最棒的生日禮物

台中市清水區東山國小，校園跑地及球場已達10年使用年限，去年提出整建計畫後獲教育部核定補助總經費530萬元，今（4）日舉行操場整建工程開工祈福典禮，預計在年底，該校50週年校慶前完工，將是全校師生及東山社區最棒的一份生日禮物。東山國小位於清水鰲峰山東側，創校至今將邁入50週年，更是東山社區內唯一一處公有運動場地，校園跑地及球場整建，去年提出整建計畫後獲教育部核定補助總經費530萬元（中央70%、地方30%）。今由校長侯素綿與地方士紳出席開工祈福典禮，立法院副院長蔡其昌、議員王立任、台中市教育局、東山里里長王偉權、家長會長王振賓及50週年校慶籌備會主委李榮志等人皆出席祈福活動。蔡其昌表示，去年會勘大家共同承諾，將集結眾人之力來爭取這項「生日大禮」，這是大家共同努力的成果，未來他也將在中央持續爭取經費來改善校園問題。王立任也說，東山國小是推行書法教育多年的學校，學生們剛獲得台中市語文競賽多項佳績並進入全國複賽，這是對學校辦學很大的肯定，孩子們的大小事他將持續關注及協助。侯素綿提到，十分感謝老師們努力辦學，犧牲暑假辦理各項活動來充實學生們的暑期生活，看見老師們把學生當成自己的孩子般，就是東山最大的驕傲。