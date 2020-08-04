藍鯨遊戲疑似悄悄入侵　新北強調守門人制度把關

▲ 新北市教育局表示，目前並未接獲藍鯨遊戲相關案件，但已宣導請各校注意。(圖/記者康子仁攝)

源自俄羅斯並透過洗腦方式鼓勵學生自殘甚至自殺的「藍鯨遊戲」，疑似已經悄悄入侵台灣；新北市政府教育局表示，目前未接獲藍鯨遊戲相關案件，但已宣導請各校注意，衛生局則強調會利用現有的守門人制度，由老師充當學生的心情看護者，避免情緒困擾的學生發生憾事。衛生局長陳潤秋表示，有關自殺防治部分，新北市是跨局處共同合作，由衛生局、教育局和社會局一起負責，平常衛生局有一個守門人制度，就是透過守門人訓練種子講師，散佈在民間和學校，老師可以當學生的心情看護者，如果老師發現有情緒困擾的學生，就可以給予立即而實質的幫助。衛生局心理衛生科科長杜仲傑認為，學生有時會有寂寞的情形出現，應該透過各局處宣導，如果有情緒困擾，應該向大人求助；家長如果發現子女沉迷於網路，親子之間關係疏離，不知如何是好，也可以主動打電話(02–22572623)，提供心理諮商等相關醫療資源，解決青少年網路成癮的問題。教育局指出，目前並未接獲藍鯨遊戲相關案件，但已宣導請各校注意，如果有發現案例，將立即向相關社群網站檢舉及請警政單位協處，並依兒權法規定移送社會局，以杜絕自殺歪風。此外，教育局也透過跨局處如衛生局自殺防治中心或張老師等心理輔導機構，以及學校社工師、心理師等專業人員的協助，全面守護每位孩子；同時邀集教師針對學生自殺行為防治進行相關探討，以精進生命教育，有效於第一線減少學生自殺自傷情形。