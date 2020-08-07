首屆中小學課啟校長培育工作坊　培育新課綱啟發領導人

教育部為具體提升中小學校長的領導知能，協助校長有效推動十二年國教課綱，與美國哈佛大學校長學習中心合作，於8月6、7兩日在明道大學辦理全國首屆中小學課啟校長培育工作坊，目標為以課啟領導模式，培育校長成為十二年國教新課綱課題啟發領導人。

▲哈佛大學黃伯勳教授因為疫情採線上同步授課方式，作為課啟機制開始運作的第一步。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）

哈佛大學黃伯勳教授因為疫情採線上同步授課方式，帶領校長們完成「校長系統思考理論與實作」、「校長專業成長工具課啟領導指標」及「校長課啟領導概念原則與實作」等3個實施方向，作為課啟機制開始運作的第一步。

明道大學課程所所長黃源河說，「課啟」是從coach的音譯而來，取其「音」與「意」轉化到校長領導所需知能的雙重意涵。教練領導模式(coaching)因受企業界普遍運用而備受重視，主張企業主管藉由提問、給予支持和引導，做為解決問題和鼓勵員工成長的領導策略，後來發展為企業組織學習文化中不可或缺的一環。

▲明道大學課程所所長黃源河說，「課啟」是從coach的音譯而來，取其「音」與「意」轉化到校長領導所需知能的雙重意涵。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）

主持人中正大學教研所林明地教授表示，面對現今多元複雜的環境，校長除了要能透過觀察反思、專業訓練與專業探究持續發展領導模式外，也要學習如何與同僚相互學習溝通、系統思考與共學

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課啟計畫可以建立課啟校長與夥伴校長相互支持的網絡，有效提升實踐十二年國教課綱新動力。

高雄女中校長林香吟說，12年國教課綱的實施過程，教師面對更多元且複雜的挑戰與問題，須具備素養課程設計與實施的能力，對校長領導的期待也與過往大不同。透過本次研習，校長們可以瞭解如何使用指標設定領導目標、運用系統思考找出學校經營的關鍵點，更重要的是學習避免以命令做指導式領導，而能以陪伴、同理聆聽和發問進行溝通式領導。

▲兩位引導校長雄女林香吟(右一)及大甲高中蕭建華(左一)向師培司司長鄭淵全(右二)說明研習成果學習單。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）

教育部師資培育及藝術教育司長鄭淵全表示，為確保課啟機制能有效運作，課程將協助配對課啟校長及夥伴校長成為彼此的支持網絡，並以推動課綱為主軸，發揮課啟理念並善用輔導工具於校園中，透過完備的數位平台紀錄課啟運作的相關資料，作為未來建置國中小學校長課程教學領導群聚型新模式。