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首屆中小學課啟校長培育工作坊　培育新課綱啟發領導人

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-07 20:40:00

▲教育部與美國哈佛大學校長學習中心在明道大學辦理全國首屆中小學課啟校長培育工作坊，來提供校長專業發展所需的支持。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）
▲教育部與美國哈佛大學校長學習中心在明道大學辦理全國首屆中小學課啟校長培育工作坊，來提供校長專業發展所需的支持。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）
教育部為具體提升中小學校長的領導知能，協助校長有效推動十二年國教課綱，與美國哈佛大學校長學習中心合作，於8月6、7兩日在明道大學辦理全國首屆中小學課啟校長培育工作坊，目標為以課啟領導模式，培育校長成為十二年國教新課綱課題啟發領導人。

▲哈佛大學黃伯勳教授因為疫情採線上同步授課方式，作為課啟機制開始運作的第一步。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）
▲哈佛大學黃伯勳教授因為疫情採線上同步授課方式，作為課啟機制開始運作的第一步。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）
哈佛大學黃伯勳教授因為疫情採線上同步授課方式，帶領校長們完成「校長系統思考理論與實作」、「校長專業成長工具課啟領導指標」及「校長課啟領導概念原則與實作」等3個實施方向，作為課啟機制開始運作的第一步。

明道大學課程所所長黃源河說，「課啟」是從coach的音譯而來，取其「音」與「意」轉化到校長領導所需知能的雙重意涵。教練領導模式(coaching)因受企業界普遍運用而備受重視，主張企業主管藉由提問、給予支持和引導，做為解決問題和鼓勵員工成長的領導策略，後來發展為企業組織學習文化中不可或缺的一環。

▲明道大學課程所所長黃源河說，「課啟」是從coach的音譯而來，取其「音」與「意」轉化到校長領導所需知能的雙重意涵。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）
▲明道大學課程所所長黃源河說，「課啟」是從coach的音譯而來，取其「音」與「意」轉化到校長領導所需知能的雙重意涵。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）
主持人中正大學教研所林明地教授表示，面對現今多元複雜的環境，校長除了要能透過觀察反思、專業訓練與專業探究持續發展領導模式外，也要學習如何與同僚相互學習溝通、系統思考與共學課啟計畫可以建立課啟校長與夥伴校長相互支持的網絡，有效提升實踐十二年國教課綱新動力。

高雄女中校長林香吟說，12年國教課綱的實施過程，教師面對更多元且複雜的挑戰與問題，須具備素養課程設計與實施的能力，對校長領導的期待也與過往大不同。透過本次研習，校長們可以瞭解如何使用指標設定領導目標、運用系統思考找出學校經營的關鍵點，更重要的是學習避免以命令做指導式領導，而能以陪伴、同理聆聽和發問進行溝通式領導。

▲兩位引導校長雄女林香吟(右一)及大甲高中蕭建華(_左一)向師培司司長鄭淵全(右二)說明研習成果學習單。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）
▲兩位引導校長雄女林香吟(右一)及大甲高中蕭建華(左一)向師培司司長鄭淵全(右二)說明研習成果學習單。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）
教育部師資培育及藝術教育司長鄭淵全表示，為確保課啟機制能有效運作，課程將協助配對課啟校長及夥伴校長成為彼此的支持網絡，並以推動課綱為主軸，發揮課啟理念並善用輔導工具於校園中，透過完備的數位平台紀錄課啟運作的相關資料，作為未來建置國中小學校長課程教學領導群聚型新模式。
 

關鍵字

線上授課 十二年國教課綱 校長系統思考 課啟校長培育 素養課程 美國哈佛大學

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