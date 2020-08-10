🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

影／天外飛來一顆大輪胎　砸中行駛中砂石車

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-10 20:59:17

▲一輛砂石車行經西濱快速道路61線鹿港，突然天外飛來一顆大輪胎。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）
▲一輛砂石車行經西濱快速道路61線鹿港，突然天外飛來一顆大輪胎。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）
台61線西濱快速道路彰化鹿港路段，又發生超驚恐的車禍，一輛砂石車今（10）日行經西濱快速道路61線鹿港，突然天外飛來一顆大輪胎，直接砸中副駕駛座，車頭幾乎全毀，簡姓駕駛沒有受傷，但被嚇壞，處理的拖吊業者與員警都說，真是命大！

▲台61線西濱快速道路發生離奇意外，南下的曳引車的左後輪胎，竟然整個鬆脫，飛越到南下車道。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）
▲台61線西濱快速道路發生離奇意外，南下的曳引車的左後輪胎，竟然整個鬆脫，飛越到南下車道。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）
「天啊！輪胎怎會卡在擋風玻璃上！」今（10）日上午11時許路過西濱177.7公里路段的用路人，全都嚇傻了，因為活生生就是一顆大輪胎就卡在曳引車副駕駛座上，整個砂石車的車頂幾乎全毀，畫面怵目驚心，簡姓砂石車司機（60歲）所幸無傷，讓路過人車都說，「公媽保佑、真是太命大了」。

簡姓砂石車司機說，他當時駕駛載著砂石的曳引車北上，行經61線177.7公里處，突然從對向車道飛來一顆大輪胎，「碰！」的一聲直接砸中其副駕駛座，把他嚇壞，但仍發著抖把車停到路肩，以防止其他追撞意外。

▲輪胎鬆脫飛出是南下車道、駕駛的曳引車，正準備要下福興匝道，輪胎不知何故鬆脫，也趕緊停到路肩後。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）
▲輪胎鬆脫飛出是南下車道、駕駛的曳引車，正準備要下福興匝道，輪胎不知何故鬆脫，也趕緊停到路肩後。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）
警方指出，輪胎鬆脫飛出是南下車道、湯姓男子（41歲）駕駛的曳引車，正準備要下福興匝道，輪胎不知何故鬆脫，也趕緊停到路肩後，才發現自己的輪胎砸到對向去，還砸中了另一部車，幸好人沒事，也還好副駕駛座沒有載人，否則非死即傷，雙方酒測值均為零。

警方指出，由於曳引車輪胎連同鋼圈卡在副駕駛座，約重20公斤，必須用吊車把卡住的輪胎先吊起來，再將車輛拖走，不少用路人也都嚇壞了。

▲一顆大輪胎就卡在曳引車副駕駛座上，整個砂石車的車頂幾乎全毀，畫面怵目驚心。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）
▲一顆大輪胎就卡在曳引車副駕駛座上，整個砂石車的車頂幾乎全毀，畫面怵目驚心。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）
警方強調，事件雖未釀成人員傷亡，但仍將依道路交通管理處罰條例第33條規定，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，車輪、輪胎膠皮或車輛機件未穩妥而脫落開單告發，湯男將被處4500元到6000元的罰款。

 

關鍵字

砂石車 台61線 路肩 西濱快速道路 輪胎 飛輪

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽