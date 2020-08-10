影／天外飛來一顆大輪胎　砸中行駛中砂石車

台61線西濱快速道路彰化鹿港路段，又發生超驚恐的車禍，一輛砂石車今（10）日行經西濱快速道路61線鹿港，突然天外飛來一顆大輪胎，直接砸中副駕駛座，車頭幾乎全毀，簡姓駕駛沒有受傷，但被嚇壞，處理的拖吊業者與員警都說，真是命大！

▲台61線西濱快速道路發生離奇意外，南下的曳引車的左後輪胎，竟然整個鬆脫，飛越到南下車道。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）

「天啊！輪胎怎會卡在擋風玻璃上！」今（10）日上午11時許路過西濱177.7公里路段的用路人，全都嚇傻了，因為活生生就是一顆大輪胎就卡在曳引車副駕駛座上，整個砂石車的車頂幾乎全毀，畫面怵目驚心，簡姓砂石車司機（60歲）所幸無傷，讓路過人車都說，「公媽保佑、真是太命大了」。

簡姓砂石車司機說，他當時駕駛載著砂石的曳引車北上，行經61線177.7公里處，突然從對向車道飛來一顆大輪胎，「碰！」的一聲直接砸中其副駕駛座，把他嚇壞，但仍發著抖把車停到路肩，以防止其他追撞意外。

▲輪胎鬆脫飛出是南下車道、駕駛的曳引車，正準備要下福興匝道，輪胎不知何故鬆脫，也趕緊停到路肩後。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）

警方指出，輪胎鬆脫飛出是南下車道、湯姓男子（41歲）駕駛的曳引車，正準備要下福興匝道，輪胎不知何故鬆脫，也趕緊停到路肩後，才發現自己的輪胎砸到對向去，還砸中了另一部車，幸好人沒事，也還好副駕駛座沒有載人，否則非死即傷，雙方酒測值均為零。

警方指出，由於曳引車輪胎連同鋼圈卡在副駕駛座，約重20公斤，必須用吊車把卡住的輪胎先吊起來，再將車輛拖走，不少用路人也都嚇壞了。

▲一顆大輪胎就卡在曳引車副駕駛座上，整個砂石車的車頂幾乎全毀，畫面怵目驚心。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）

警方強調，事件雖未釀成人員傷亡，但仍將依道路交通管理處罰條例第33條規定，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，車輪、輪胎膠皮或車輛機件未穩妥而脫落開單告發，湯男將被處4500元到6000元的罰款。