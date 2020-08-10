影／見證成長歷程　寶貝成長家園畢業生邁向下個旅程

王惠美表示，寶貝成長家園從106年開辦到現在，共有8位學童順利轉銜到一般幼兒園就讀、3位學童轉介到特殊教育學校，提供2到6歲有相關需求的孩子們早療服務，在專家老師的專業指導下，小朋友確實有非常好的成果，包括自主用餐、穿鞋等基本生活技能。
寶貝成長家園去年辦理第一屆畢業典禮，歡送家園第1位入國小就讀的學童；今年9月將有第1位在家園畢業屆齡入國小的畢業生，王惠美在典禮中肯定學童們一天比一天更加進步，也感謝所有家長的用心陪伴，以及伊甸基金會工作團隊的細心照顧，一起陪伴寶貝們健康長大。
「彰化縣寶貝成長家園」是彰化縣第一家專辦早療日間托育機構，委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理，至多可收托15名二至六歲疑似發展遲緩或領有身心障礙證明之兒童，提供時段療育及日間托育服務，透過多元課程安排，提升兒童發展能力、熟悉團體生活，促進個人社會互動技巧等。
典禮現場播放寶貝成長家園畢業生與轉銜學童成長紀錄影片，讓現場貴賓與家長共同見證學童們的成長歷程；會中安排所有學童們共同唱跳表演「五官舞」與「小不點」，氣氛活絡，看到孩子的成長，除了祝福，王惠美也期望今年的畢業生能像人生的戰士一樣，不斷地在人生的旅途中戰勝一切，有更好的生活。