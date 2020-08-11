企業節能產學獻策　助加快產業智慧節能轉型

能源技術之發展牽動國家經濟發展的命脈，各國政府無不大力推動節能減碳政策﹔在經濟部能源局指導下，日前由金屬中心主辦「金屬製品節能製造技術佈局與推動座談會」會中與業者交流各領域在「節能」議題上所面臨的問題及其重要性﹔金屬中心也從製程與設備改良的角度切入，進行節能策略。





台灣以工業用電能耗佔比53.1%最高，其中金屬加工製品產業的能源消耗佔其17%，排名第3。為了讓台灣成為全球經濟的關鍵力量，日前總統蔡英文提出的6大核心戰略產業，綠電及再生能源即為其中一項。





座談會廣邀產、學、研等各方專家共同討論，業者表示，一般企業的耗能，其中80%為工廠的動力系統、幫浦系統與加熱等核心製程系統所占用，遠高於環境照明與週邊系統的損耗，而實際應用於生產的耗能佔52%，表示有高達28%能源耗損掉，尤其是傳統金屬製品業，由於設備產線老舊，非生產的能耗比例可能更高。



▲會中業者交流各領域在「節能」議題上所面臨的問題及其重要性。（圖／金屬中心提供） 金屬中心副執行長林志隆表示，有別於過去從公共設施中進行節能策略（如空調、照明、馬達、幫浦等），中心提出解決由核心製程（鑄造、成形、熱處理）與設備所節約的能耗，將帶來更為顯著的效益。而就企業儲電（不斷電系統）或生電（太陽能、風能等）對中小企業而言建置成本較高，故從製程及設備節電方面著手較為容易。





金屬中心研擬出金屬製品產業相關設備之高效智慧化能耗監控管理技術，透過節能策略的規劃與推動，加速老舊設備汰舊換新，以擴大實質減量，提升業者產業生產效率與國際競爭優勢。



