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新北代辦護照服務　全台今比照辦理

記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-08-11 17:00:00

▲新北市代辦護照至上個月為止高達26萬8,468件，以坊間代辦1件護照300元計，已為民眾省下逾8千萬元。(圖/新北市民政局提供)
▲新北市代辦護照至上個月為止高達26萬8,468件，以坊間代辦1件護照300元計，已為民眾省下逾8千萬元。(圖/新北市民政局提供)
內政部自11日起推行至全國戶所開辦護照一站式服務，凡首次申請護照民眾，在全國任一戶所完成「人別確認」，可一併申請護照及入出國自動查驗通關註冊服務；新北市更領先全台提供代辦因改名、身分證字號等案件之護照換發服務，最快6個工作天就能領到新護照。

民政局長柯慶忠表示，新北市103年全國首創護照代辦服務廣獲好評，陸續吸引各縣市跟進，從第一年代辦2萬9,584件、委託比率49.15％，至108年委託比率已達70.3％，開辦至109年7月底代辦總件數已高達26萬8,468件，以坊間代辦1件護照300元計，已為民眾省下逾8千萬元費用。

為提供民眾優質服務，避免申辦一項業務在不同機關來回奔波困擾，105年7月民政局再向外交部爭取部分換發護照代送服務，只要在新北市戶所申辦更改姓名、身分證統號、出生地或出生日期，致舊護照與戶籍資料不符者，即可申請換發護照，代辦量自105年589件、代辦率6.84％逐年增加，至108年3,116件、代辦率20.20％，截至109年7月已有9,058位民眾受惠。

在板橋戶所辦理改名的何小姐說：「以往改名後，如要出國須前往外交部領事事務局辦裡護照換發，新北市這項改名換發護照的便民服務，能就近在戶所辦好改名及換發護照，且不用額外花300元代辦費請旅行社代辦，或請假跑外交部領事事務局親辦，覺得服務真的很貼心！」。

戶政科長顏耀明指出，新北市代辦護照服務受內政部支持，今天起這項創新便民服務推行至全國，並採一站式電子化代收服務方式，於繳費後8個工作天可領取護照，第一次辦理護照的民眾能就近至戶所申辦。

關鍵字

人別確認 戶政事務所 一站式電子化代收服務 代辦護照 新北市

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