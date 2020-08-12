推動「鶯歌．藝術城」專案計畫　新北投入550億元

新北市每周一次的市政會議首次移師至鶯歌區公所舉行，由文化局長龔雅雯報告「鶯歌．藝術城」專案計畫；侯友宜市長表示，新北市推動「三鶯文創整合計畫」就從鶯歌出發，將此打造為藝術城與美術館，未來更將串連三峽地區，帶動周邊土城及樹林溪南地區的發展。





位在鶯歌的新北市立美術館工程預定後年完工，預計投入550億推動「鶯歌．藝術城」計畫，市政會議特別邀請在地代表及藝文、產學界等相關人士與會，會中各界熱烈討論及反饋意見，將作為未來計畫的修正或執行之參考。



▲新北市每周一次的市政會議首次移師至鶯歌區公所舉行。(圖/記者康子仁攝) 侯友宜指出，為了平衡區域發展，新北市規劃未來10年發展軸心，以大漢溪為界，分成溪南、溪北兩個重點區域。溪南地區除了目前市政府所在板橋地區是重要的政經中心外，土樹三鶯地區亦是溪南另一個重點發展區域。





侯友宜強調，新北市推動「三鶯文創整合計畫」，從鶯歌出發，將鶯歌地區打造成為藝術城，讓整個鶯歌就是美術館，未來更將串連三峽地區，發展文化創意產業，帶動周邊土城及樹林溪南地區的發展，整合超過10個局處、19項硬體工程及16項軟體計畫，包含城市景觀改造、生活美學營造、文化觀光體驗、產業創新加值及品牌活動建構等面向。





在硬體方面，包括美術館興建、捷運三鶯線、三鶯轉運站及鶯歌火車站-陶博館-美術館交通斷裂點改善工程、行人動線改善，還有特色公園營造及休閒廊道營造等，總硬體工程投入超過550億元經費，串連陶瓷博物館、新北美術館及鶯歌火車站、鶯歌陶瓷老街等核心區域的4個節點，將打造40分鐘文化藝術步行圈及12小時的駐足旅遊，無論大小老幼，讓每位前來鶯歌的旅客，都能細細品味鶯歌的藝文生活。





在軟體方面，鶯歌多年來為臺灣的陶瓷重鎮，同時匯聚獨有的運動、休閒、生態色及歷史人文特色。鶯歌藝術城計畫將在這些既有底蘊之上，將藝術美學再提升，透過生活美學營造、文化觀光體驗、產業加值創新、以及國際藝術雙年展等品牌活動的建構，將鶯歌打造成為特色藝術城鎮；此外，相關計畫規劃亦將因應科技生活化的發展趨勢，以科技結合藝術及日常生活，讓鶯歌成為國際性的美學新廊帶。



