🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

汐止青農打造「智慧化茶園」　設置微氣象站及土壤感測器

記者宋原彰/新北報導
calendar_today2020-08-12 12:40:00

▲汐止區青農蔡旭志將現有茶園管理方式導入智慧化元素，建立氣候環境與土壤環境監測物聯網設備。（圖／新北市農業局提供）
▲汐止區青農蔡旭志將現有茶園管理方式導入智慧化元素，建立氣候環境與土壤環境監測物聯網設備。（圖／新北市農業局提供）
今（12）日為聯合國「國際青年日」，新北市農業局每年推動「新北青農力輔導計畫」，輔導青農提升經營能量，提高產業競爭力，今年度獲選計畫輔導的汐止區青農蔡旭志，透過政府資源將現有茶園管理方式導入智慧化元素，建立氣候環境與土壤環境監測物聯網設備。

蔡旭志家裡四代從農，目前所經營的「天然茶莊」以販售茶葉、茶葉特色料理與相關茶類加工品為主，且地點位於南港展覽館與中央研究院附近，時常會有博士學者前來聚餐，熱賣商品「採茶飯」更是許多專家學者的心頭好，他對自家產品相當有信心，並且期盼汐止茶產業能夠傳承與留存。

蔡旭志接手種茶後，堅持以有機方式種植茶葉，更榮獲第一屆「2020全國有機茶TAGs分類分級評鑑」銅蛙獎及今(109)年汐止區春季文山包種茶比賽頭等獎。

▲汐止區青農蔡旭志將現有茶園管理方式導入智慧化元素，建立氣候環境與土壤環境監測物聯網設備。（圖／新北市農業局提供）
▲汐止區青農蔡旭志將現有茶園管理方式導入智慧化元素，建立氣候環境與土壤環境監測物聯網設備。（圖／新北市農業局提供）
未來面對事業經營持續擴大，蔡旭志深知結合物聯網的智慧農業是未來新趨勢，加上茶園位於汐止和南港交界的大坑溪谷山區，常常面臨極端氣候影響，導致栽種管理不易，因此將現有茶園管理方式導入智慧化元素，建立氣候環境與土壤環境監測物聯網設備，透過長時間田間環境數據收集，提升診斷天氣與土質環境正確性，改善原本種植模式，以提升產量與降低人力成本。

蔡旭志指出，本次輔導計畫與「阿龜微氣候」合作，打造客製化茶園微氣象站及土壤感測器，可蒐集作物微氣候及土壤環境數據，判斷茶葉採摘、施肥或灌溉時機。例如前陣子的連續高溫，便是利用此數據輔助系統結合遠端灌溉系統，選在夜間施灌，避免白天灌溉後葉片上留有未乾的水滴，經太陽直射後造成茶葉日燒病。

蔡旭志也表示，過去須親自到現場檢視茶園環境，並且手動灌溉，此過程耗時耗力，透過物聯網環境感測設備，可遠端即時監測茶園環境數據，搭配可遠端控制的灌溉系統，便可在根據環境數據判斷灌溉時機之後，遠端啟動或關閉灑水系統，約可節省30%至40%的勞力成本，非常感謝農業局「新北青農力輔導計畫」的協助，未來希望能朝向農業4.0的目標持續努力，打造智慧化茶園。

關鍵字

蔡旭志 汐止 新北市農業局 青農 國際青年日

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答
離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]【日本冷知識】在關西說「肉」指的是牛肉，在關東是指豬肉？為什麼會這樣呢？

【日本冷知識】在關西說「肉」指的是牛肉，在關東是指豬肉？為什麼會這樣呢？

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽