影／彰醫二水門診部開幕　復健科進駐

彰化縣二水鄉長期沒有復健科醫院及診所，今 (12) 日終於打破，

彰化醫院附設二水門診部正式開幕，以復健科為主，成為二水鄉第一家復健醫療機構，讓民眾不用專程跑到田中或員林等鄰近鄉鎮，在家鄉二水就可復健看病。

▲老阿公說，以前要到田中或員林復健，現在可以就近看診復健，讓他覺得很方便。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）

彰化醫院院長謝文淮表示，二水鄉地處偏鄉，醫療資源比較不足，他們先在106年10月於二水零售市場2樓設立二水日照中心，隨後成為二水鄉社區整合型服務中心，整合長照資源，另一方面，這2年多來看到不少長者需要復健，必須到鄰近鄉鎮才能看診復健，促使他們推動復健業務，規劃開設彰化醫院附設二水門診部，終於在今天達成，補足二水鄉復健資源的不足。

彰化縣副縣長洪榮章說，二水醫療資源比較匱乏，謝文淮院長大刀闊斧，把醫療帶進二水，他要表達感佩。陳素月及黃秀芳都表示，彰化醫院3年前在二水設立日照中心，現在又設立門診部嘉惠二水鄉民，感謝彰化醫院的用心。

▲老奶奶也說，她關節退化，過去不得不跨鄉鎮去復健電療，現在走路5分鐘就可復健了。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）

復健科主任廖宜新說，電療、熱療、光療、頸椎牽引機、腰椎牽引機等物理治療儀器及各種職能治療儀器都已就位，為患者進行消炎止痛的復健治療，另外的14台機組則是為了增強肌力、耐力、柔軟度及協調性而設立，對於老年人特別需要，可以幫助他們減緩肌力退化的速度。

廖宜新進一步解釋，很多長者的膝蓋患有退化性關節炎，除了吃藥復健之外，可以藉由醫師開立的運動處方，透過機組的運動治療去增強膝蓋的關節活動度和肌力，減少跌倒的機率，其他部位的肌群，也可透過各種量測進行了解，進而以機組去訓練不足的部分，在醫師處方操作下是比較安全，也比較有效。

80歲的吳明文老阿公說，以前要到田中或員林復健，現在可以就近看診復健，讓他覺得很方便，另一位張老太太也說，她關節退化，過去不得不跨鄉鎮去復健電療，現在走路5分鐘就可復健了。