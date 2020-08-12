互花米草危害潮間帶　金門縣政府將派怪手挖除

近年來金門海岸線遭外來種「互花米草」入侵，嚴重破壞潮間帶生物棲息環境，金門縣政府109年度預計以機械進行移除，提醒民眾前往移除區域時要留意挖除底土後所形成的高低差，以免發生危險。





互花米草又稱為大米草，是多年生草本植物，植株具有耐鹽耐淹特性，種子可隨風浪及海流傳播，根系可以分布於60公分深的泥灘中，自從中國大陸從美洲引進互花米草至長江口後，短短十數年間已成為中國東南沿海最強勢的入侵植物。





金門因鄰近中國大陸，其根系及種子隨著潮汐漂流入本縣近海，現已成為金門海邊地帶強勢的外來入侵種，不但破壞生物棲息環境、更影響近海海水交換能力，導致海水水質下降。





縣府建設處指出，近年來積極爭取農委會經費補助，亦委託社團法人荒野保護協會協助在浯江溪口、洋山灣、官澳海堤以及中蘭等處，實施互花米草生長趨勢調查與移除實驗，民國97年至108年間，統計移除互花米草之面積已達111公頃，由於金門地區四面環海且鄰近中國大陸，互花米草仍可藉由潮水入侵已移除區域而再度萌發。





建設處表示，為避免互花米草持續蔓延，109年度預計以機械進行大面積之移除，再配合人力拔除或割除，移除區域預定為浯江溪口、洋山灣等互花米草大面積且密集之生長區。機具的移除方式雖對於潮間帶短期造成一定衝擊，但經歷年觀察，約一年的時間即可恢復成豐富的生態相；另考量機械移除造成底土及微區域環境的改變，縣府籲請前往預訂移除區域採蚵或捕捉漁獲民眾注意安全。



民眾提醒若在潮間帶有互花米草發生之情事，可通報金門縣政府建設處082-321254以利安排移除作業，避免日後擴張蔓延，以減少外來種對金門濱海棲地的危害。



