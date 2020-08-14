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大甲高工海洋風共讀站　施志昌：社區民眾閱讀資源共享

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-14 17:30:00

▲中市大甲高工打造海洋風的共讀站，第二期工程將於11月完工(圖／施志昌提供2020.8.14)
▲中市大甲高工打造海洋風的共讀站，第二期工程將於11月完工(圖／施志昌提供2020.8.14)
近來校園開放為社區民眾的期盼，台中市各地學校也在設置校園社區共讀站供社區民眾圖書閱覽。今（14）日市議員施志昌邀集市府教育局與台中市立大甲高工校內的圖書館會勘共讀站工程進度。

施志昌指出，透過立法院副院長蔡其昌與他共同向國教署與教育局爭取工程經費共220萬，希望社區民眾與學校能一起來使用甲工的圖書資源；學校已用180萬完成第一期工程，打造海洋風的共讀站，目前僅開放上班時段，第二期工程將於11月完工，屆時將延長校園共讀站開放時間。

大甲高工校長簡慶郎表示，大甲高工的圖書館獲得108年全國高級中等學校績優圖書館，有了這樣的經驗，當看到國教署在推動校園社區共讀站時，秉持著108課綱「自發、互動、共好」的精神申請經費來打造社區共讀站；做共讀站是希望鼓勵社區民眾、或是周遭偏鄉資源較不足的校園學生能來使用甲工的圖書資源，也讓社區民眾能夠更認識大甲高工，並盡大甲高工應做的社會責任。

施志昌表示，校園社區共讀站的目的，是由學校及社區共同打造的閱讀資源共享站，希望周遭社區的民眾共同使用校園的圖書資源，當知道大甲高工想要設置校園共讀站時，蔡其昌副院長與他也協助甲工向國教署與教育局爭取經費，國教署去年11月核定計畫220萬，且補助187萬，剩餘經費則由教育局編列。

簡慶郎指出，大甲高工是位於海線的學校，校園社區共讀站便以海洋風為主題，站內資源不僅僅是紙本書籍，還有電子書、不定期也會舉辦文藝展，並且為了配合108課綱，也設置創客教學區；目前已完成第一期工程，現階段僅開放上班時段，第二期工程將於11月完工，內容包含團體討論區、漫畫繪本區與開放式書櫃等，屆時開放時間將會延長，每週一、三、五開放時間為上午七點半至下午六點，二、四則延長開放至晚上七點，後續也將視人力狀況開放假日時段。

施志昌表示，透過社區共讀站，將可為海線增添更多的教育、圖書甚至是藝文方面的資源，尤其像是如鐵山、安定國小校園內僅有圖書室，沒有如大甲高工這麼舒適的環境，且不僅是室內閱讀環境好，大甲高工校地達19公頃，校內環境也好且停車方便。由於目前僅開放平日，其實假日如果能開放更能吸引民眾進入，後續會再持續協助甲工爭取假日開放所需的人力與物力資源。

關鍵字

共讀站 蔡其昌 大甲高工 電子書 施志昌

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