🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

國道一號南屯段火燒車　國家徵用「隔離衣」2萬件燒光

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-14 19:59:49

▲國道一號中山高台中南屯段發生火燒車意外，載運防疫衣及隔離衣的曳引貨櫃車悶燒，消防人員撲滅大火，貨櫃車上2萬件隔離衣付之一炬。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）
▲國道一號中山高台中南屯段發生火燒車意外，載運防疫衣及隔離衣的曳引貨櫃車悶燒，消防人員撲滅大火，貨櫃車上2萬件隔離衣付之一炬。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）
國道一號中山高台中南屯段今（14）日發生火燒車意外，一輛載運防疫衣及隔離衣的曳引貨櫃車，從嘉義縣民雄廠運往桃園，經國一台中南屯路段發生火燒車，2萬件被國家徵用的「隔離衣」全燒毀，消防獲報派員滅火，打開貨櫃車上2萬件隔離衣付之一炬，火燒車原因由台中消防局調查釐清。

▲國一台中南屯路段發生火燒車，2萬件被國家徵用的「隔離衣」全燒毀，消防獲報派員滅火。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）
▲國一台中南屯路段發生火燒車，2萬件被國家徵用的「隔離衣」全燒毀，消防獲報派員滅火。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）
國道一號台中南屯北上路段184公里發生曳引貨櫃車悶燒，一路飄白煙，嚇壞車後的駕駛人，用路人通報119，國道警方據報趕到，貨櫃車已停在路肩，打開貨櫃裡面竟然悶燒隔離衣，接著冒出火光燃燒，雖然消防隊員到達滅火，車上2萬件隔離衣仍付之一炬，幸無人傷亡。

何姓駕駛說，這批貨要運到桃園一處倉儲，孰料，從嘉義民雄出發後，進入台中路段，他察覺貨車車底冒煙，趕緊將車開到路肩，車上一共三人緊急下車察看，但是貨櫃已陷入火海，車上的貨根本來不及搶救。

▲駕駛說，他察覺貨車車底冒煙，趕緊將車開到路肩，車上一共三人緊急下車察看，但是貨櫃已陷入火海，車上的貨根本來不及搶救。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）
▲駕駛說，他察覺貨車車底冒煙，趕緊將車開到路肩，車上一共三人緊急下車察看，但是貨櫃已陷入火海，車上的貨根本來不及搶救。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）
生產防疫用的隔離衣的聚陽公司表示，委由貨運公司載運到一批隔離衣到CDC（衛福部疾病管制署）倉儲，途中發生火燒意外，所幸人員均安，經清點遭燒毀的2萬件均為P1等級隔離衣，並非等級較高的P3防護衣，市值大約100多萬。

聚陽公司指出，該批遭燒毀的隔離衣均有投保，主要提供國內防護人員使用，因為之前早超前佈署多條產線，現有隔離衣月產能超過百萬，庫存很快能夠補上，防疫工作不會遭到耽誤。

▲消防獲報派員滅火，打開貨櫃車上2萬件隔離衣付之一炬，火燒車原因由台中消防局調查釐清。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）
▲消防獲報派員滅火，打開貨櫃車上2萬件隔離衣付之一炬，火燒車原因由台中消防局調查釐清。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）
聚陽公司說，以往台灣的高端防護衣都是仰賴進口，自3月初經濟部交付聚陽生產防護衣的任務，他就想在台灣建立本土供應鏈，最近已開始研發2.0版P3防護衣、優化生產製程等，相信半個月到一個月後就能生產出來。

裝隔離衣的紙箱印有「防疫專案隔離製造」等字樣，代表這批隔離衣的用途及重要性，何姓駕駛懷疑是行車紀錄器線路肇禍，警方認為，裝隔離衣的紙箱堆疊，遇到火源，很容易燃燒；真正起火原因，台中市消防局說，已由火調人員採證、鑑驗中。

▲國道警方據報趕到，貨櫃車已停在路肩，打開貨櫃裡面竟然悶燒隔離衣，接著冒出火光燃燒。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）
▲國道警方據報趕到，貨櫃車已停在路肩，打開貨櫃裡面竟然悶燒隔離衣，接著冒出火光燃燒。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

防疫衣 隔離衣 國家徵用 消防 國道火燒車 國道三隊

NOW民調中心

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

韓國瑜出現　藍綠白三方有「異」見

韓國瑜出現　藍綠白三方有「異」見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽