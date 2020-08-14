國道一號南屯段火燒車　國家徵用「隔離衣」2萬件燒光

國道一號中山高台中南屯段今（14）日發生火燒車意外，一輛載運防疫衣及隔離衣的曳引貨櫃車，從嘉義縣民雄廠運往桃園，經國一台中南屯路段發生火燒車，2萬件被國家徵用的「隔離衣」全燒毀，消防獲報派員滅火，打開貨櫃車上2萬件隔離衣付之一炬，火燒車原因由台中消防局調查釐清。

▲國一台中南屯路段發生火燒車，2萬件被國家徵用的「隔離衣」全燒毀，消防獲報派員滅火。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）

國道一號台中南屯北上路段184公里發生曳引貨櫃車悶燒，一路飄白煙，嚇壞車後的駕駛人，用路人通報119，國道警方據報趕到，貨櫃車已停在路肩，打開貨櫃裡面竟然悶燒隔離衣，接著冒出火光燃燒，雖然消防隊員到達滅火，車上2萬件隔離衣仍付之一炬，幸無人傷亡。

何姓駕駛說，這批貨要運到桃園一處倉儲，孰料，從嘉義民雄出發後，進入台中路段，他察覺貨車車底冒煙，趕緊將車開到路肩，車上一共三人緊急下車察看，但是貨櫃已陷入火海，車上的貨根本來不及搶救。

▲駕駛說，他察覺貨車車底冒煙，趕緊將車開到路肩，車上一共三人緊急下車察看，但是貨櫃已陷入火海，車上的貨根本來不及搶救。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）

生產防疫用的隔離衣的聚陽公司表示，委由貨運公司載運到一批隔離衣到CDC（衛福部疾病管制署）倉儲，途中發生火燒意外，所幸人員均安，經清點遭燒毀的2萬件均為P1等級隔離衣，並非等級較高的P3防護衣，市值大約100多萬。

聚陽公司指出，該批遭燒毀的隔離衣均有投保，主要提供國內防護人員使用，因為之前早超前佈署多條產線，現有隔離衣月產能超過百萬，庫存很快能夠補上，防疫工作不會遭到耽誤。

▲消防獲報派員滅火，打開貨櫃車上2萬件隔離衣付之一炬，火燒車原因由台中消防局調查釐清。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.14）

聚陽公司說，以往台灣的高端防護衣都是仰賴進口，自3月初經濟部交付聚陽生產防護衣的任務，他就想在台灣建立本土供應鏈，最近已開始研發2.0版P3防護衣、優化生產製程等，相信半個月到一個月後就能生產出來。

裝隔離衣的紙箱印有「防疫專案隔離製造」等字樣，代表這批隔離衣的用途及重要性，何姓駕駛懷疑是行車紀錄器線路肇禍，警方認為，裝隔離衣的紙箱堆疊，遇到火源，很容易燃燒；真正起火原因，台中市消防局說，已由火調人員採證、鑑驗中。