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拓展國際視野　嘉義市舉辦模擬聯合國工作坊

記者吳晉輝/嘉義報導
calendar_today2020-08-16 09:00:00

▲期許成立「嘉義市模擬聯合國發展協會」規劃更具規模及多元性的活動。（圖／嘉市府提供2020.08.15）
▲期許成立「嘉義市模擬聯合國發展協會」規劃更具規模及多元性的活動。（圖／嘉市府提供2020.08.15）
為拓展國際視野，嘉義市政府與嘉義市家長協會於15日在嘉義高商共同辦理109年度模擬聯合國工作坊，總共有160位國高中同學參與，以2英文、2中文班級，共計4班，討論因戰亂或天災等造成的國際難民權益，期許成立「嘉義市模擬聯合國發展協會」規劃具規模的活動。

黃敏惠表示，嘉義市模擬聯合國工作坊，主題很國際、議事的方式也很國際，我們從全球的角度關心國際難民的生存醫療教育權，更用國際議事規則，以英文與中文的方式來讓孩子，投過模擬、扮演、練習、辯論與說服，最後取得共識。這是非常不容易的事情，真是非常有意義的活動。其再次表示，這就是嘉義市教育綱領「國際視野」的實踐，全球化、網路無邊界的現代，國際視野是孩子們最重要的競爭力之一，我們期待透過模擬聯合國工作坊，讓國際視野內化到每一個孩子的身上。

教育處指出，教育部今年5月發布的國際教育白皮書2.0，首要目標即是培育「全球公民」，未來我們培育的人才必須具備國際化及全球化時代所需的知識、技能及態度，才能在未來全球環境下順利學習，勝任工作。為培養學生適應未來的關鍵能力，嘉義市積極推動雙語政策，打造全市雙語學習環境，也將投入更多的國際教育資源，讓嘉義市的教育接軌國際。

嘉義市家長協會理事長邵祈誠表示，本年度活動原本受疫情影響決定停辦，但隨著國內防疫工作有良好成效下，為了讓學生暑假能一展長才，特別重新舉辦這場有意義的活動。

模擬聯合國活動是藉由精簡後的聯合國議事規則，讓學生模擬各國代表針對全球性議題進行演說、辯論與遊說，學習組織、規劃、溝通及解決問題的能力，訓練批判性思考、培養團隊精神和增進領導才能，以提升學生對於國際議題的敏銳度，深化國際禮儀同時並展現合宜的處事態度，讓我們的教育能確實與國際接軌。

關鍵字

白皮書 英文 選舉 聯合國 高雄

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