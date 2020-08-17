抓捕逃獄犯連三榮　警政署發布查緝專刊

查緝專刊指出，連三榮現年59歲，身高約175公分、中等身材、留平頭，原住處在台南新營，可能出入藏匿地應在台南市，警政署提醒所屬單位，連嫌曾駕車衝撞員警拒捕，員警圍捕時要注意自身安全。
據悉，連三榮於2020年底可報請假釋，有機會出獄，但卻趁監外作業時脫逃，為何逃獄研判疑與感情因素有關。
據情資研判，連嫌可能前往洪姓前妻住處及檳榔攤等處，8月15日新化分局派員前往埋伏，山上分駐所長黃志成率該所員警及偵查隊人員等4人，以及法務部矯正署明德外役監派員3人共同前往查緝，警方於連嫌前妻住處埋伏時，當晚發現一名男子上洪女的車，警方即一路尾隨跟監至新營區新東里一帶。
專案人員於新營區中正路430巷發動攔截盤查該部車輛，連嫌發現警方上前，即開車衝撞執行盤查之員警，員警見狀朝該車左後輪射擊2槍，射破左後輪後，連嫌仍駕車竄逃。
16日凌晨零時，專案人員一路追緝至後壁區安溪里一處農田，因連嫌逃竄過程駕車不慎衝入農田溝渠翻車，連嫌棄車逃逸，摸黑跑進農田中約50公尺遠，警方持續搜捕，連嫌疑似跳入嘉南大圳成功脫逃，前妻洪女則被警方帶回偵訊，依藏匿犯人或依法逮捕、拘禁之脫逃人或使之隱避者等罪嫌，將洪女函送法辦。
警方積極策動連嫌出面投案，連嫌原聲稱8月16日會到分局投案，但截至目前，仍未現身，連嫌與前妻洪女育有3子，今年初2人離婚，今年3月，連嫌申請獲准移監至明德外役監，5月份開始在螺絲工廠自主監外作業。
到外役監之後，連嫌有3次放假返家，均按時回監，連嫌目前是明德外役監的一級受刑人，雖然2020年4月申請假釋未通過，但年底還可提出假釋申請，出獄機會很大，卻在監外作業時脫逃，令獄方錯愕，真正逃獄原因有待連嫌落網後進一步釐清。