影／花壇鄉發放1000元振興現金　全國最幸福鄉鎮

鄉長顧勝敏說，花壇鄉公所排定發放的時間、地點，分別是17日花壇福延宮、金墩活動中心、崙雅活動中心、中口舊碾米廠；18日中庄福安宮、南口活動中心、北口明德宮、岩竹活動中心；19日劉厝活動中心、文德明聖宮、橋頭村辦公處、長春活動中心；20日三春活動中心、灣東村集會所、灣雅活動中心、永春福德宮；21日長沙鄉立圖書館、白沙活動中心。
今（17）日在福延宮發放現場，8點多就湧入大批前來領取振興現金的花壇村民，排隊人龍一度長達150公尺，人手一堆證件、印章，對於鄉公所發放振興現金直呼：「好幸福！」9點準時發放，鄉長顧勝敏也前來關切發放情形。
當他看到上午8點就來排隊的顏姓婦人，一口氣領7000元時驚呼：「領這麼多可以買不少東西了！」顏姓婦人說她來為自己、家人、媳婦與孫子一家三代領振興現金。
顧勝敏強調，未能於各村發放日期前往領取的鄉民也不用擔心，仍可於今年10月1日前在上班時間依「領取所需檢附相關文件」至鄉公所2樓村辦公室領取；顧勝敏說，鄉公所發放現金，讓鄉親有多餘的錢可以運用，例如購買生活用品、繳交費用等，具有活絡經濟的效果。
顧勝敏說，只要在今年6月30日（含）前，已設籍在花壇鄉的民眾都可領到1000元振興現金禮金，顧勝敏提醒鄉民，親自領取時應攜帶身分證（或健保卡）、印章；委託親屬領取者，則須攜帶代領人身分證（或健保卡）、印章，委託人委託書及身分證明文件（如戶口名簿、身分證、健保卡、戶籍謄本等）；未成年人由法定代理人領取，則須攜帶法定代理人的國民身分證（或健保卡）、印章，未成年人的身分證明文件（如戶口名簿、身分證、戶籍謄本等）。
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