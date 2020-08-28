品茗頭家／毒王變身無毒茶農　勇奪美食評鑑最高榮譽

一念之差的力量能有多大，漫步走進賴永富的茶園中，感受柔軟土壤的包覆，那是眾多蚯蚓辛勤翻土的結果

很難想像就在幾年前，這位號稱慈峰西毒歐陽鋒、茶蟲鬼見愁的賴永富，竟搖身一變成為無毒養生的茶農，天天與蟲、鳥、益生菌為伍，還準備申請有機認證。

「人人都說高山無毒不可能

」賴永富說，希望透過我，讓大家知道高山茶的無毒有機絕對沒問題，有心就可以。

與許多高山農民一樣，賴永富十多歲上山時，一開始是幫人種水果，後來家裡也開始種水果，因山上天災頻傳，加上全家都愛喝茶，最後轉種茶葉

果農出身的賴永富，形容自己以前種茶有如與蟲有不共戴天之仇，今天在茶園看到蟲，明天一大早肯定備妥農藥展開除蟲大作戰，「水果被蟲叮咬後，價格就差很多了」，因為怕茶也賣不出去，總是小心翼翼，不讓茶園中的各式害蟲有活命的機會。

一次偶然的機會，賴永富接觸到益生菌酵素的無毒農法，這種與自然共生的耕作方式，其實比較符合他不喜與人爭搶的個性，但又害怕貿然轉作無毒農法，讓自己與家人辛苦耕耘一輩子的茶園化為荒土，遲遲下不了決心

在老婆柯晶珮與農友們的鼓勵下，賴永富最終心一橫咬牙轉向無毒農法，前三年，蟲是快樂地活著了，但人卻差一點餓死。

▲賴永富轉變為無毒茶農， 拿下代表好喝的三星殊榮。 （圖/記者李克明攝）

賴永富指出

，「茶樹一下子缺乏農藥的保護

」加上茶園的土壤活力還沒有恢復，所以產量跟品質一開始都下降很多

所幸，賴永富天生個性就是樂天知命，不輕言放棄的人，就這樣餓著餓著，茶園的產量慢慢回來了，在小綠葉蟬的幫忙下，茶葉更多了蜜香，也在歐洲比利時國際美食風味評鑑中拿下代表好喝的三星殊榮。

這下更堅定了賴永富繼續無毒種茶的決心，也吸引到許多愛茶人特地前往他的茶園參觀買茶

前半生恨蟲入骨，後半生愛蟲如命，慈峰茶農賴永富的茶路走在天平的兩個極端上，這從有毒到無毒的華麗轉身，似乎也預示了台灣高山茶除了高品質外，更有高永續性的另一片天。

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