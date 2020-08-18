穩定供應科技產業用水　安平再生水廠動土

蘇貞昌表示，水是重要的物質，提昇供水穩定度，讓水資源能永續利用已成為重要議題，從去年初的永康水資源回收中心到今天動土的安平水資源回收中心，總建設經費約61億，中央就補助台南約57億多元，就是借重南市府在水利工程上的卓越表現，盼相關工程如質且順利完成。
蘇貞昌也感謝台南市長黃偉哲團隊及工程公司的全力以赴，期望透過安平再生水廠的新建，提供科技產業最高品質的再生水，同時也彰顯台灣「滴滴珍貴」的惜水作為。
黃偉哲指出，安平再生水處理廠建設經費為36億，營運經費則為55億，是相當大的工程，市府特別會同廉政署跟地檢署、水利署，建置廉政平台，招標過程公開透明。
黃偉哲感謝中央全力支持，補助地方興建，他強調，科技產業是台灣經濟命脈，產業用水是需要重視的問題，安平再生水廠水質要求更進階，更符合高科技產業先進製程21項水質標準，業者不用擔憂水質及水量不穩定而影響產能。
水利局局長韓榮華表示，安平再生水廠是全台6個再生水示範計畫之一，廠區包含再生水廠及環教中心新建，23公里長輸水管線、南科園區內配水池興建，及完成後15年代操作營運，將投入近102億元的經費（建設經費36億元、營運經費55億元）。
安平再生水廠的第1期工程預計於111年完工，初期每日可生產 1 萬噸再生水，全期工程預計於113年完工，屆時再生水供應量更可提升至每日3.75 萬噸。