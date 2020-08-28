品茗頭家／減產在所不惜　黃勝豐愛「紅心軟枝」烏龍成痴

從製茶師搖身一變成為茶農，愛茶成痴的黃勝豐，為了種出自己理想中的好茶、等待他認為最適合種植在高山茶區的「紅心軟枝」烏龍品種，從整地開始算，足足等了2年的時間才終於排到隊、買到茶苗，在馬烈霸山頭頂端種植獨一無二的紅心軟枝烏龍茶；「這個品種回甘比青心烏龍更強！」黃勝豐滿意地說，這也是許多客人一喝到他的茶就再也忘不了的原因。
「青心烏龍本身就非常適合在高海拔茶區生存，反倒是紅心烏龍雖然有獨特的香氣跟口感，但因為產量比起青心烏龍至少要少掉2成，所以市場上願意在高山茶區種植紅心軟枝的茶農非常少」；黃勝豐表示，一斤4000元的茶，一甲地每季少200斤的產量，營業額就少掉80萬元，在現實與利益的考量下，許多人選擇青心烏龍，但他偏偏就獨愛紅心軟枝烏龍。
除了在茶葉品種有獨特的眼光，在茶葉界打滾了許多年的黃勝豐，當然知道茶如果要喝得健康，絕對不能使用的禁藥就是「除草劑」，因此打從整地開始，他就堅持一定要人工除草；「相對於其他使用除草劑變成光禿禿的茶園，大自然提供了更多元的營養成份，這些全部都被茶樹給吸收進去，茶樹長得好，茶水自然好。」
黃勝豐一邊整理茶樹、一邊自我鼓勵，「看過去，茶園裡的各種雜草也從來沒有少過，但茶樹還是一年比一年健壯，茶園裡的生態自然也越來越完整」；這也難怪黃勝豐的「紅心軟枝」烏龍茶，不僅在國內受到消費者青睞，更在2018年得到國際風味評鑑所頒發水晶獎盃肯定，讓台灣茶持續在國際上發光發熱。
品茗頭家／一杯好茶靠真功夫 茶農用堅持種出好味道 品茗頭家／毒王變身無毒茶農 勇奪美食評鑑最高榮譽 品茗頭家／種茶不看葉子只看根 他這樣種出特等好茶 品茗頭家／阿里山茶界「怪咖」 伍家田炭焙烏龍揚名 品茗頭家／承繼父志 陳孟智用梨山茶擦亮台灣品牌 品茗頭家／用紅烏龍拿下70面金牌 吳秋伶堅持無毒精神