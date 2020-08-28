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品茗頭家／減產在所不惜　黃勝豐愛「紅心軟枝」烏龍成痴

記者李克明/南投報導
calendar_today2020-08-28 07:57:00

▲黃勝豐為了種出自己理想中的好茶「紅心軟枝」烏龍品種，從整地開始算，足足等了2年的時間才終於排到隊、買到茶苗。（圖/記者李克明攝影）
▲黃勝豐為了種出自己理想中的好茶「紅心軟枝」烏龍品種，從整地開始算，足足等了2年的時間才終於排到隊、買到茶苗。（圖/記者李克明攝影）
為了一杯好茶，你願意付出多大的代價？南投縣仁愛鄉的茶農黃勝豐，年輕時是專業的製茶師，看不慣市場上的「潛規則」憤而離開茶界；卻意外找到位於馬烈霸部落海拔將近2000公尺的茶園，於是下定決心用自己的理念，「茶，就是要讓人喝過以後都會懷念」種茶。

從製茶師搖身一變成為茶農，愛茶成痴的黃勝豐，為了種出自己理想中的好茶、等待他認為最適合種植在高山茶區的「紅心軟枝」烏龍品種，從整地開始算，足足等了2年的時間才終於排到隊、買到茶苗，在馬烈霸山頭頂端種植獨一無二的紅心軟枝烏龍茶；「這個品種回甘比青心烏龍更強！」黃勝豐滿意地說，這也是許多客人一喝到他的茶就再也忘不了的原因。

「青心烏龍本身就非常適合在高海拔茶區生存，反倒是紅心烏龍雖然有獨特的香氣跟口感，但因為產量比起青心烏龍至少要少掉2成，所以市場上願意在高山茶區種植紅心軟枝的茶農非常少」；黃勝豐表示，一斤4000元的茶，一甲地每季少200斤的產量，營業額就少掉80萬元，在現實與利益的考量下，許多人選擇青心烏龍，但他偏偏就獨愛紅心軟枝烏龍。

▲茶農黃勝豐獨愛紅心軟枝烏龍，即使產量比其他品種少上許多，他仍堅持推廣（圖/記者李克明攝影）
▲茶農黃勝豐獨愛紅心軟枝烏龍，即使產量比其他品種少上許多，他仍堅持推廣。（圖/記者李克明攝影）
除了在茶葉品種有獨特的眼光，在茶葉界打滾了許多年的黃勝豐，當然知道茶如果要喝得健康，絕對不能使用的禁藥就是「除草劑」，因此打從整地開始，他就堅持一定要人工除草；「相對於其他使用除草劑變成光禿禿的茶園，大自然提供了更多元的營養成份，這些全部都被茶樹給吸收進去，茶樹長得好，茶水自然好。」

黃勝豐一邊整理茶樹、一邊自我鼓勵，「看過去，茶園裡的各種雜草也從來沒有少過，但茶樹還是一年比一年健壯，茶園裡的生態自然也越來越完整」；這也難怪黃勝豐的「紅心軟枝」烏龍茶，不僅在國內受到消費者青睞，更在2018年得到國際風味評鑑所頒發水晶獎盃肯定，讓台灣茶持續在國際上發光發熱。

▲黃勝峰為台灣茶拿下國際大獎（圖/記者李克明攝影）
▲黃勝豐為台灣茶拿下國際大獎。（圖/記者李克明攝影）
 

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