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品茗頭家／用紅烏龍拿下70面金牌　吳秋伶堅持無毒精神

記者李克明/台東報導
calendar_today2020-08-28 08:00:00

▲博雅齋是鹿野第一個五星茶農，歷年拿下70面金牌。（圖/記者李克明攝影）
▲博雅齋是鹿野第一個五星茶農，歷年拿下70面金牌。（圖/記者李克明攝影）
2020年博雅齋紅烏龍茶(特色茶)評鑑比賽茶奪下4金4銀的佳績，「可惜真的認識台灣紅烏龍的人太少！」鹿野博雅齋主吳秋伶說，優質的紅烏龍，不但有香、有甜，更有喉韻，來到這喝過的人最常說的一句話就是：這真的是紅烏龍嗎？這麼好喝！

2017年吳秋伶把自家紅烏龍送到歐洲比利時參加iTQi美食評鑑，一舉拿下1個三星獎、1個二星獎，成為鹿野第一個五星級的紅烏龍茶農；目前為止，博雅齋在台東的紅烏龍比賽中已拿下了70面金牌，要說紅烏龍第一品牌，博雅齋當之無愧。

▲2017年吳秋伶把自家紅烏龍送到歐洲比利時參加iTQi美食評鑑，一舉拿下1個三星獎、1個二星獎，成為鹿野第一個五星級的紅烏龍茶農（圖/記者李克明攝影）
▲2017年吳秋伶把自家紅烏龍送到歐洲比利時參加iTQi美食評鑑，一舉拿下1個三星獎、1個二星獎，成為鹿野第一個五星級的紅烏龍茶農。（圖/記者李克明攝影）
但對吳秋伶來言，這些獎項全部加起來，也比不上客人的一句讚美；吳秋伶表示，店裡的每一泡茶要包裝之前，我都要親自試喝過，香到位了嗎？水到位了嗎？焙火的程度是不是恰到好處？只要有一點不對，她就寧願不出貨，也不讓客人喝到一泡連她自己都不滿意的茶，「一斤茶要泡很久的！」所以品質一定要夠好，才能送到客人手上。

本於對品飲者的尊重，博雅齋對於茶園的管理採取完全不使用化學藥劑、化學肥料，僅用有機肥料、人工除草的自然農法；「因為台東是這麼美麗的一塊淨土！」吳秋伶指出，茶也是對健康這麼有幫助的產業，本著「天然的尚好」這樣的概念，博雅齋的紅烏龍從始至今，都堅持要無毒耕作，要讓這塊土地跟產業世世代代傳承下去，是她製茶30年來的唯一感想。

人們總是說，一泡好茶是來自天、地、人的三方配合，氣候的好壞，我們難以掌控，而台東鹿野的好山好水，茶農們用自然農法來保存；從博雅齋紅烏龍鮮紅色的茶湯中，我們可以喝到這對母子時時刻刻把喝茶的人放在心上的精神，那麼地用心、那麼地真誠，有種承接茶文化的熱忱與美感，或許就是吳秋伶說的「博雅齋精神」，希望讓每個喝茶的朋友都能感受到。

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關鍵字

吳秋伶 紅烏龍 鹿野博雅齋 iTQi美食評鑑 台灣茶

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