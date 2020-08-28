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品茗頭家／阿里山茶界「怪咖」 　伍家田炭焙烏龍揚名

記者李克明/綜合報導
calendar_today2020-08-28 07:59:00

▲伍家田在海拔1200多公尺的阿里山達邦部落，不靠殺草劑種出健康的茶葉。（圖/取自伍家田臉書）
▲伍家田在海拔1200多公尺的阿里山達邦部落，不靠殺草劑種出健康的茶葉。（圖/取自伍家田臉書）
濃眉大眼、皮膚黝黑，在阿里山上相遇，你不會懷疑伍家田是個道道地地的原住民，但他事實上卻不是伍家田強調，「我是山地人，住在山上的平地人。」

阿里山茶青農伍家田表示，從小跟著父親來到阿里山種茶，這一種20多年，總覺得茶是種有魔力的生物，讓人摸不透也看不清，唯一知道的是，「你如何對待茶，茶就怎麼對待你。」

從小在阿里山長大，從阿里山還沒有那麼多茶、到阿里山有很多茶，再到阿里山有很多各式各樣的茶，如何在海拔1200多公尺的阿里山達邦部落，種出海拔2000公尺的甘甜茶韻？伍家田說，沒有什麼特別的技巧，就只是「用心」兩個字罷了。

從阿里山公路旁的崧峰茗茶，要到伍家田位於達邦的茶園，得要坐上他那台藍色貨車一路在山區蜿蜒，路過八八水災被沖垮的溪谷，進入只看得到兩條車輪痕的產業道路，一路顛簸開上半個多小時，才能看到這真正位於「深山」的茶園。

▲伍家田著迷於炭培烏龍的風味，鑽研許久得到肯定（圖/記者李克明攝影）
▲伍家田著迷於炭培烏龍的風味，鑽研許久得到肯定（圖/記者李克明攝影）
「一次在朋友家喝到炭焙烏龍，一入口就是甘甜跟飽滿的烘焙香氣，充滿鼻腔...」，相較現在茶界追求高山茶清香，伍家田那次意外的經驗，讓他醉心在傳統碳焙茶的世界每次焙茶一天要花上12個小時以上、至少還得翻上15~20次，如此繁複的工序，一個焙火爐卻只能處理6斤茶。

伍家田指出，「我選擇用龍眼木焙茶，因為它創造出的原始遠紅外線，能夠滲入茶乾內部使水分充分散發出來，也能減少茶鹼及咖啡因含量喝過炭焙茶的人，茶湯是溫和的、不會有刺激感，也比較不會影響睡眠」，儘管製茶過程辛苦，伍家田仍甘之如飴。

「我每季的茶都是零檢出的！」伍家田說，「多虧了這片原始森林，讓我能夠不受其他茶園的干擾」；這麼多年來，伍家田甘願每趟來回花上一個多小時往返茶園，要讓茶樹有營養。

此外，他不用化肥，特地種玉米當肥料，不用殺草劑，靠著人工除草跟蔓花生植批，讓茶樹更健康，這一切的努力，也讓他的炭焙烏龍在2019年獲得比利時iTQi水晶獎盃；在茶農的世界中，他也算得上是個怪咖。


 

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關鍵字

炭焙烏龍 原住民 高山茶 茶青農伍家田 阿里山

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