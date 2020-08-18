伸港鄉第三納骨塔工程弊案　鄉長曾煥彰處11年徒刑

伸港鄉公所第三納骨塔，原規劃地下1樓至1樓設置納骨櫃，並於2015年完工，但曾煥彰上任後，變更設計，使地下1樓至5樓都變成納骨櫃，並重新發包向廠商收取回扣，還邀主席林其瑞，向代表會提報「房屋建築及設備費」5000萬元，不管其他代表質疑，強行通過。
同案被告代表會主席林其瑞被判有期徒刑9年，褫奪公權5年，沒收570萬元犯罪所得﹔該案起因於伸港鄉公所第一公墓第三納骨堂（孝恩堂）發包，公所原規劃地下1樓至1樓設納骨櫃，於2015年6月完工，鄉長曾煥彰（63歲）上任後變更地下1樓至5樓皆為納骨櫃，認為可重新發包向廠商收取回扣，還邀林其瑞（60歲）共謀其利，再向代表會提報「房屋建築及設備費」5000萬元，儘管定期會有人質疑第一、二納骨堂仍有剩餘塔位4000空位，無急迫必要，該案仍強渡關山。
後來曾、林找來王姓廠商擔任白手套，王再找來謝姓建築師與邱姓納骨櫃廠商，向他們暗示，「本工程是鄉長要找建築師及廠商配合，如願意交付回扣將可協助取得設計案與工程案」等語，兩人應允後到林其瑞住處達成協議，謝願意以決標金額15％作為對價，邱男則希望扣除稅金後再提撥15%、20%決標金額作為對價，但遭林其瑞否決，以要跟鄉長曾煥彰分配為由，要求提高至30%。
事後謝男交付現金28萬8千元給林其瑞，林再交付給曾煥彰，邱男部分則分三期450萬、450萬、500萬交付回扣，總計曾共拿取828.8萬元，林拿取600萬元，王則從中拿到30萬酬佣。
彰化地方法院今天宣判，曾煥彰犯共同經辦公用工程收取回扣罪共判刑11年，褫奪公權7年，犯罪所得828萬多元需沒收，林其瑞判刑9年，褫奪公權5年，犯罪所得570萬元需沒收。