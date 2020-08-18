🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

伸港鄉第三納骨塔工程弊案　鄉長曾煥彰處11年徒刑

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-18 20:10:00

▲伸港鄉公所興建納塔骨工程弊案，鄉長曾煥彰涉嫌向二名承攬廠商收取近1400萬元回扣。（圖／曾煥彰臉書）
▲伸港鄉公所興建納塔骨工程弊案，鄉長曾煥彰涉嫌向二名承攬廠商收取近1400萬元回扣。（圖／曾煥彰臉書）
彰化縣伸港鄉長曾煥彰及鄉代會主席林其瑞涉及伸港鄉第三納骨塔工程弊案，兩人涉嫌向2名承攬廠商收取近1400萬元回扣彰化地方法院今（18）日宣判，依共同經辦公用工程收取回扣罪判處曾煥彰11年徒刑、林其瑞9年徒刑，犯罪所得需沒收；縣府表示，曾煥彰因貪污罪一審被判有罪，在收到判決書後就會對曾煥彰辦理停職。

伸港鄉公所第三納骨塔，原規劃地下1樓至1樓設置納骨櫃，並於2015年完工，但曾煥彰上任後，變更設計，使地下1樓至5樓都變成納骨櫃，並重新發包向廠商收取回扣，還邀主席林其瑞，向代表會提報「房屋建築及設備費」5000萬元，不管其他代表質疑，強行通過。

同案被告代表會主席林其瑞被判有期徒刑9年，褫奪公權5年，沒收570萬元犯罪所得該案起因於伸港鄉公所第一公墓第三納骨堂（孝恩堂）發包，公所原規劃地下1樓至1樓設納骨櫃，於2015年6月完工，鄉長曾煥彰（63歲）上任後變更地下1樓至5樓皆為納骨櫃，認為可重新發包向廠商收取回扣，還邀林其瑞（60歲）共謀其利，再向代表會提報「房屋建築及設備費」5000萬元，儘管定期會有人質疑第一、二納骨堂仍有剩餘塔位4000空位，無急迫必要，該案仍強渡關山。

▲伸港鄉公所興建納塔骨工程弊案彰化地方法院宣判，曾煥彰涉及貪汙罪處11年徒刑。（圖／曾煥彰臉書）
▲伸港鄉公所興建納塔骨工程弊案彰化地方法院宣判，曾煥彰涉及貪汙罪處11年徒刑。（圖／曾煥彰臉書）
後來曾、林找來王姓廠商擔任白手套，王再找來謝姓建築師與邱姓納骨櫃廠商，向他們暗示，「本工程是鄉長要找建築師及廠商配合，如願意交付回扣將可協助取得設計案與工程案」等語，兩人應允後到林其瑞住處達成協議，謝願意以決標金額15％作為對價，邱男則希望扣除稅金後再提撥15%、20%決標金額作為對價，但遭林其瑞否決，以要跟鄉長曾煥彰分配為由，要求提高至30%。

事後謝男交付現金28萬8千元給林其瑞，林再交付給曾煥彰，邱男部分則分三期450萬、450萬、500萬交付回扣，總計曾共拿取828.8萬元，林拿取600萬元，王則從中拿到30萬酬佣。

彰化地方法院今天宣判，曾煥彰犯共同經辦公用工程收取回扣罪共判刑11年，褫奪公權7年，犯罪所得828萬多元需沒收，林其瑞判刑9年，褫奪公權5年，犯罪所得570萬元需沒收。

關鍵字

白手套 貪汙罪 曾煥彰 納骨塔 回扣 工程弊案

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽