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影／王惠美實作示範龍眼乾烘焙　介紹在地農友好食材

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-18 20:56:32

▲彰化縣長王惠美到社頭體驗利用傳統「焙灶」古法烘焙龍眼乾，在灶爐前翻攪正在煙燻的龍眼，焙灶龍眼製作成桂圓帶有特殊香氣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲彰化縣長王惠美到社頭體驗利用傳統「焙灶」古法烘焙龍眼乾，在灶爐前翻攪正在煙燻的龍眼，焙灶龍眼製作成桂圓帶有特殊香氣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
彰化縣八卦山麓盛產龍眼，農民採收鮮食龍眼外，利用傳統「焙灶」古法烘焙龍眼乾，每到龍眼產季，白色蒸煙瀰漫山腳，成地方特殊風情；彰化縣長王惠美今（18）日到社頭鄉參觀農民用最傳統的木柴烘龍眼乾，她說，9斤鮮果才能烘焙製成1斤桂圓，農民相當辛苦，讓在地產業重燃生機。

▲彰化縣八卦山麓盛產龍眼，彰化縣長王惠美跟著小朋友一起剪龍眼準備烘焙。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲彰化縣八卦山麓盛產龍眼，彰化縣長王惠美跟著小朋友一起剪龍眼準備烘焙。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
王惠美在彰化縣農業處長邱奕志、社頭鄉農會總幹事蕭浚二等人陪同下參觀農民烘龍眼乾，王惠美說，彰化縣種植龍眼面積約有670多公頃，占全台第4名，其中又以社頭鄉種植約185公頃最多，龍眼鮮果採收期短，農會輔導用古法烘焙方式延長保存與利用，龍眼乾可以入菜、做蛋糕，龍眼乾炒花生也很補。

王惠美表示，目前正值龍眼盛產期，且龍眼收成時間非常短，鄉農會在10年前就透過烘焙成龍眼乾行銷，可保鮮並提高其經濟價值，9斤龍眼鮮果才可烘焙製成1斤桂圓，不僅延長保存期限，也提高龍眼的附加價值，增加農友收益，是最具有特色的加工產業，歡迎大家多多前來採買，吃當季、享在地。

▲彰化縣八卦山麓盛產龍眼，歡迎大家多多前來採買，吃當季、享在地。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲彰化縣八卦山麓盛產龍眼，歡迎大家多多前來採買，吃當季、享在地。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
蕭浚二表示，去年因荔枝椿象危害，造成龍眼產量僅一成，今年龍眼產量高達八成，去年龍眼價格每台斤高達70、80元天價，今年回到平均價格每台斤20到25元，價格波動比較大，所以鼓勵農民烘成龍眼乾，提高附加價值，目前帶殼龍眼乾一台斤約150元，桂圓肉一台斤450到500元。

王惠美指出，園主劉小組長的阿公就開始種植龍眼，劉小組長的4個兒子也有3人從事農業工作，對於農業的貢獻很大，所生產的都是優質農產品，歡迎大家共襄盛舉：現場除介紹龍眼與桂圓料理外，更安排在地青農生產的最優質農特產品展示與介紹，王惠美告訴大家，要利用盛產期吃當季農產品，會更健康。

 

關鍵字

龍眼乾烘焙 焙灶 龍眼 龍眼乾 桂圓 古法烘焙

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