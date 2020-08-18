東山龍眼甜咖啡香　黃偉哲邀日本笠間處長體驗台南農產

為將台南優質龍眼及咖啡推廣給日本民眾，台南市長黃偉哲於今(18)日邀請農糧署長胡忠一及日本笠間台灣辦事處處長木下知香，一同至仙湖農場體驗龍眼採果樂趣，並參觀桂圓焙製、品嚐東山精品咖啡及手做桂圓雪Q餅等，深入認識東山主要農作—龍眼及咖啡，體會當一日農夫的辛勞。





黃偉哲表示，台南龍眼的產量為全台第一，種植面積也是全台第一，龍眼蜜及東山咖啡更是遠近馳名，非常高興農糧署胡署長及日本笠間台灣辦事處木下處長來到東山，他希望台南優質的農特產品都能一項項推廣給全台灣的民眾，甚至到國外，讓大家都能夠來東山遊玩、品嚐特色美食。



▲黃偉哲（中）與日本笠間台灣辦事處處長木下知香（左）與農糧署長胡忠一（右）一同以龍眼乾、奶油、棉花糖、餅乾做成雪Q餅，香甜可口（圖／記者林怡孜攝，2020,08,18）

台南市龍眼種植面積約3769公頃為全台第一，產量約3787公噸，有粉殼、潤蒂、菱角、紅殼、十月等品種，摘採後還需透過傳統灶寮經5至7天焙製才能成就一顆顆帶有獨特香氣的桂圓，焙製過程更需時時照看，因此讓人深切體會桂圓得之不易，更需農民用心堅持，黃偉哲偕同胡忠一署長、木下知香處長採摘的新鮮龍眼甘甜可口，他也進一步向木下知香處長介紹東山咖啡產業現況，並品嚐東山精品有機咖啡，大讚香醇可口；農糧署長期支持、合作輔導東山區公所及農會辦理東山咖啡節文化產業活動、咖啡評鑑及觀摩、杯測相關課程等，讓東山咖啡聞名全國。





台南農業局長謝耀清表示，東山區除了有豐富的農業資源，如龍眼、咖啡、椪柑等，也是台南最適合發展休閒農業體驗的區域，為建立東山休閒農業區，已成立籌備委員會，希望透過休閒農業區的建立，讓東山豐富的農業資源更廣受全國消費者知道。





黃偉哲誠摯歡迎全國朋友利用假日前來東山旅遊，參加農業體驗行程，認識東山龍眼、桂圓及咖啡製程，在農作中體會農民的辛勞，更在青山環繞中品嚐美味的農產，留下與土地連結的美好回憶。



