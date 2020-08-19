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全國首座　台南無人機模擬訓練中心啟用

記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-08-19 13:49:39

▲無人機模擬訓練畫面。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.19）
▲無人機模擬訓練畫面。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.19）
為提升科技救災效能，台南市政府消防局打造國內第一座無人機模擬訓練中心Drone Simulation Training Center（DSTC），今（19）日舉行揭牌啟用儀式。

近年無人機應用在國內外蓬勃發展，民航局因應趨勢今年3月31日起政府機關（構）、學校或法人所有之遙控無人機，操作人應經測驗合格，由民航局發給高級專業操作證後，始得操作。

▲國內第一座無人機模擬訓練中心（DSTC），19日揭牌啟用。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.19）
▲國內第一座無人機模擬訓練中心（DSTC），19日揭牌啟用。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.19）
台南市消防局有感於飛手不熟練，且擔心無人機價格昂貴不敢經常使用，因此，消防局長李明峯遂請同仁參考國內外資訊，打造國內第一座無人機模擬訓練中心。

DSTC的啟用，象徵科技救災的新時代來臨，消防局也積極培訓高級專業操作證教育訓練，以輔導消防同仁考取專業證照，目前台南市消防局已有25位警義消取得高級專業操作證。

後續尚有13位警消即將取得操作證，共同組成無人機隊加入科技救災行列，並於明年完成建置，屆時各大隊均有2至3名飛手，以及搭載熱顯像儀的專業無人機及訓練機各1架，未來在災害現場執行無人機任務協助救災。

▲台南市長黃偉哲體驗無人機飛行模擬訓練。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.19）
▲台南市長黃偉哲體驗無人機飛行模擬訓練。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.19）
李明峯表示，藉由無人機模擬訓練中心（DSTC）的啟用，提供同仁以3D擬真立體情境畫面練習考照項目，以及模擬各類災害應用，可強化飛手應變與操控能力。

無人機可以利用熱顯像儀即時拍攝火災現場，將火勢大小、延燒方向、受困者位置等情資，提供指揮官做人車派遣及戰術運用的參考，亦可於山域或水域救援時空勘，以利搜索區域劃分及擬定搜救計畫，不僅可以提升整體救災效能，更重要的是在火場的應用中，可以提升第一線執勤人員的安全，亦可利用廣播設備，協助防疫或防火宣導，將無人機應用發揮最大效能。

▲黃偉哲授旗，無人機隊正式成軍。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.19）
▲黃偉哲授旗，無人機隊正式成軍。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.19）
台南市市長黃偉哲指出，無人機模擬訓練中心的啟用，有3大特點，台南是國內唯一建置完備室內及室外飛行訓練場所的縣市；台南是國內唯一建置成立「無人機救災中心」，透過與長榮大學無人機應用發展中心合作，可進行災情即時傳輸及攝影、器材吊掛運送、即時訊息廣播、火點偵測搜尋、災區3D建模、長期災區監控等應用。再者，台南是國內唯一積極培訓高級專業操作證教育訓練，以輔導消防同仁考取專業證照最多人的縣市。

黃偉哲強調，台南市政府要將台南打造成智慧城市，無人機是重要環節，期許建立跨局處間彼此互相支援機制，擴大無人機應用層面。

關鍵字

科技救災 無人機 DSTC 3D模擬 飛手

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