🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

影／全國龍眼蜂蜜評鑑　彰化摘下最高榮譽頭等獎

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-19 21:30:00

▲彰化縣今年在全國國產龍眼蜂蜜評鑑中表現卓越，縣長王惠美公開表揚肯定，絕佳天然養蜂環境，生產出最安全且健康的蜂蜜，口感特別濃郁香醇。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）
▲彰化縣今年在全國國產龍眼蜂蜜評鑑中表現卓越，縣長王惠美公開表揚肯定，絕佳天然養蜂環境，生產出最安全且健康的蜂蜜，口感特別濃郁香醇。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）
彰化縣蜂蜜好吃品質又優良，今年在全國國產龍眼蜂蜜評鑑中表現卓越，今年再次從全國各地蜂農精選的蜂蜜參賽中脫穎而出，田中鎮陳威年農友摘下最高榮譽特等獎，還有12名農友也奪下頭獎，彰化縣長王惠美今(19)日在縣府中庭公開表揚肯定，並力推「彰化優鮮」品牌，持續推廣優質農產品。

▲全國國產龍眼蜂蜜評鑑，田中鎮陳威年農友摘下最高榮譽特等獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）
▲全國國產龍眼蜂蜜評鑑，田中鎮陳威年農友摘下最高榮譽特等獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）
王惠美說，今年龍眼蜜豐收，且品質優，尤其是彰化八卦山脈水質純淨無汙染，加上農友用心種植，產出的蜜非常甘甜，現在也是龍眼豐收的期間，歡迎鄉親採購，「吃當季、享在地」。

王惠美表示，龍眼蜜豐收最主要氣候占了很大的因素，縣府農業處協助輔導農友，如生物或化學防治等做得非常成功，謝謝縣農會及各級農會共同輔導農友，在109年全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑共有119人參賽，評選分二階段，第一階段篩選出符合CNS國家標準，無抗生素及農藥殘留者，第二階段再由國內15位學者專家進行風味品評，選出品質優良、風味及色澤絕佳之特等獎12名。

▲王惠美說，彰化縣生產的龍眼蜂蜜絕對是臺灣第一名。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）
▲王惠美說，彰化縣生產的龍眼蜂蜜絕對是臺灣第一名。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）
今年彰化表現卓越，這次由彰化縣田中鎮陳威年獲得最高榮譽-特等獎殊榮，彰化市王木欽、梁東成及梁家新、福興鄉粘逢恩及陳濬紘、芳苑鄉陳英俊、員林市廖俊呈、社頭鄉黃宥嘉、蕭崧洧、蕭家宏及周世昌、二水鄉李東峰等12名農友也獲頭等獎肯定。

王惠美說，彰化縣生產的龍眼蜂蜜絕對是臺灣第一名，今年適逢老天爺關照中部地區沒有太多風雨，另有縣政府相當用心防治寄主荔枝、龍眼樹的荔枝椿象，使得彰化縣今年的荔枝、龍眼順利開花授粉結果，產量較去年大增。

▲彰化縣養蜂產業主要集中在八卦山山脈，擁有無汙染、水質清澈的絕佳天然養蜂環境，生產出最安全且健康的蜂蜜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）
▲彰化縣養蜂產業主要集中在八卦山山脈，擁有無汙染、水質清澈的絕佳天然養蜂環境，生產出最安全且健康的蜂蜜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）
農業處長邱奕志指出，彰化縣養蜂產業主要集中在八卦山山脈，擁有無汙染、水質清澈的絕佳天然養蜂環境，生產出最安全且健康的蜂蜜，口感特別濃郁香醇、入口後回味長，蜂蜜酵素濃度高，氣味天然，帶有淡淡果香，品嚐起來甜而不膩。

 

關鍵字

蜂蜜 龍眼 荔枝椿象 龍眼蜂蜜 荔枝 授粉

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

影／採檢發現確診個案　王惠美嗆：疫情破口誰來扛責？

影／採檢發現確診個案　王惠美嗆：疫情破口誰來扛責？

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽