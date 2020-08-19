影／全國龍眼蜂蜜評鑑　彰化摘下最高榮譽頭等獎

彰化縣蜂蜜好吃品質又優良，今年在全國國產龍眼蜂蜜評鑑中表現卓越，今年再次從全國各地蜂農精選的蜂蜜參賽中脫穎而出，田中鎮陳威年農友摘下最高榮譽特等獎，還有12名農友也奪下頭獎，彰化縣長王惠美今(19)日在縣府中庭公開表揚肯定，並力推「彰化優鮮」品牌，持續推廣優質農產品。

▲全國國產龍眼蜂蜜評鑑，田中鎮陳威年農友摘下最高榮譽特等獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）

王惠美說，今年龍眼蜜豐收，且品質優，尤其是彰化八卦山脈水質純淨無汙染，加上農友用心種植，產出的蜜非常甘甜，現在也是龍眼豐收的期間，歡迎鄉親採購，「吃當季、享在地」。

王惠美表示，龍眼蜜豐收最主要氣候占了很大的因素，縣府農業處協助輔導農友，如生物或化學防治等做得非常成功，謝謝縣農會及各級農會共同輔導農友，在109年全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑共有119人參賽，評選分二階段，第一階段篩選出符合CNS國家標準，無抗生素及農藥殘留者，第二階段再由國內15位學者專家進行風味品評，選出品質優良、風味及色澤絕佳之特等獎12名。

▲王惠美說，彰化縣生產的龍眼蜂蜜絕對是臺灣第一名。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）

今年彰化表現卓越，這次由彰化縣田中鎮陳威年獲得最高榮譽-特等獎殊榮，彰化市王木欽、梁東成及梁家新、福興鄉粘逢恩及陳濬紘、芳苑鄉陳英俊、員林市廖俊呈、社頭鄉黃宥嘉、蕭崧洧、蕭家宏及周世昌、二水鄉李東峰等12名農友也獲頭等獎肯定。

王惠美說，彰化縣生產的龍眼蜂蜜絕對是臺灣第一名，今年適逢老天爺關照中部地區沒有太多風雨，另有縣政府相當用心防治寄主荔枝、龍眼樹的荔枝椿象，使得彰化縣今年的荔枝、龍眼順利開花授粉結果，產量較去年大增。

▲彰化縣養蜂產業主要集中在八卦山山脈，擁有無汙染、水質清澈的絕佳天然養蜂環境，生產出最安全且健康的蜂蜜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）

農業處長邱奕志指出，彰化縣養蜂產業主要集中在八卦山山脈，擁有無汙染、水質清澈的絕佳天然養蜂環境，生產出最安全且健康的蜂蜜，口感特別濃郁香醇、入口後回味長，蜂蜜酵素濃度高，氣味天然，帶有淡淡果香，品嚐起來甜而不膩。